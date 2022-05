Tipps von Vatertag bis Sonntag : Freizeit-Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Die Jazzrausch Bigband 2019 in der Oper Bonn. Foto: Jazzfest Bonn/Heike Fischer

Service Bonn/Region Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Region an. Es locken unter anderem Kultur, Führungen und Konzerte. Hier gibt es Tipps für die Freizeitgestaltung.

Auch in den nächsten Tagen von Christi Himmelfahrt bis Sonntag gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge und Kultur. Wer möchte, kann Bonn bei diversen Führungen aus neuen Blickwinkeln kennenlernen oder den Blick auf Bonns Bühnen richten, wo Musik, Kabarett oder Theater das Publikum erwarten. An den Veranstaltungsorten gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

ToyToy X Salomea / Jazzrausch Bigband im Telekom Forum

Den Abschluss des diesjährigen Bonner Jazzfestes bildet dieses Doppelkonzert am Samstag. ToyToy besteht aus vier Instrumentalisten, die Musikstile von Jazz, Soul bis hin zu HipHop und Rock-Einflüssen zu ihrem ganz eigenen Klang vermischen und dabei von Sängerin Salomea begleitet werden. Die Jazzrausch Bigband des Münchner Clubs Harry Klein kann mit einem ähnlich facettenreichen Sound punkten, verbindet Jazz mit Techno und Electro. Das Konzert ist unbestuhlt. Tickets sind im Vorverkauf hier erhältlich.

Wo: Telekom Forum - Landgrabenweg 151, 53227 Bonn

Telekom Forum - Landgrabenweg 151, 53227 Bonn Wann: Samstag, 28. Mai: 19 Uhr

Samstag, 28. Mai: 19 Uhr Eintritt: Tickets ab 34,50 Euro

Besondere Rundgänge durch Bonn

Bonn bietet viele Sehenswürdigkeiten und kann immer wieder neu entdeckt werden. Der Verein Stattreisen bietet über das Wochenende verschiedene Rundgänge an, mit denen Interessierte die Bundesstadt aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen können. Tickets gibt es hier.

Die verschiedenen Termine im Überblick:

Brauereien und Bierkultur in Bonn: Freitag , 27. Mai, 19 Uhr, Treffpunkt: Hauptportal des Bonner Münsters, Preis: 10 Euro

, 27. Mai, 19 Uhr, Treffpunkt: Hauptportal des Bonner Münsters, Preis: 10 Euro Der Bonner Bogen : Sonntag , 29. Mai, 14 Uhr, Treffpunkt: Königswinterer Straße/ Ecke Heinrich-Konen-Straße , Preis: 10 Euro

Mit dem Nachtwächter durch Bonn: Samstag, 28. Mai, 21 Uhr, Treffpunkt: Rheingasse/Ecke Brassertufer, Preis: 10 Euro

Spurensuche zu Mr. B im Arp Museum

An Christi Himmelfahrt bietet das Arp Museum ein zweiteiliges Programm für Kinder rund um Ludwig van Beethoven und seine Musik an. Bei einer Rallye wird zunächst erkundet, was das Zeug hält, ein Parcours bewältigt und verschiedene Aufgaben erledigt. Dann findet das Tanztheater „Spurensuche zu Mr. B“ statt und setzt Beethoven in den Fokus einer modernen Erzählung. Es ist eine Anmeldung über die Webseite des Museums erforderlich.

Ort: Arp Museum Bahnhof Rolandseck - Hans-Arp-Allee 1, 53424 Remagen

Arp Museum Bahnhof Rolandseck - Hans-Arp-Allee 1, 53424 Remagen Wann: Donnerstag, 26. Mai: 11 Uhr bis 13.30 Uhr

Donnerstag, 26. Mai: 11 Uhr bis 13.30 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei

Der 25. Bonner Töpfermarkt

Am Wochenende findet der 25. Bonner Töpfermarkt statt - sozusagen in Jubiläumsausgabe. Neben 45 Ausstellenden, die ihre hochwertigen Töpferarbeiten präsentieren, gibt es dieses Jahr nämlich noch ein Aktionszelt, in dem ein Gemeinschaftkunstwerk entsteht: Besucher sind dort dazu eingeladen, kleine Fliesen selbst zu verzieren, aus denen im Anschluss ein Mosaik des Gesichts von Ludwig van Beethoven entstehen soll.

Wo: Bonner Münsterplatz - Münsterplatz, 53111 Bonn

- Münsterplatz, 53111 Bonn Wann: Samstag, 28. Mai, Sonntag, 29. Mai: 11 bis 18 Uhr

Samstag, 28. Mai, Sonntag, 29. Mai: 11 bis 18 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Blind Audition Vol. 4 im Pantheon

Die Blind Auditions im Pantheon wagen ein Experiment: Sie sind Bonns erste Konzertreihe, die in Dunkelheit stattfindet. Dabei soll sich das Publikum ganz auf sein Gehör konzentrieren, während vier Sängerinnen und Sänger begleitet von einer Liveband Pop- und Jazzstücke aufführen. Wenn das Licht angeht, wird versucht, die Stimmen zuzuordnen. Tickets sind über die Webseite des Pantheon Theaters erhältlich.

Wo: Pantheon Theater - Siegburger Straße 42, 53229 Bonn

Pantheon Theater - Siegburger Straße 42, 53229 Bonn Wann : Samstag, 28. Mai: 20 Uhr

: Samstag, 28. Mai: 20 Uhr Tickets: ab 20 Euro

Landpartie auf der Burg Adendorf

Über 180 Ausstellende finden sich zum Himmelfahrtswochenende auf der Burg Adendorf in Wachtberg zur Landpartie ein. Die Besucher erwarten auf dem Anwesen ausgewählte Angebote und Anregungen rund um die Themen Design, Garten, Küche und Lebensart. Außerdem ist für ein kulturell angereichertes Rahmenprogramm gesorgt. Mehr Informationen und Tagestickets erhalten Sie hier.

Wo: Burg Adendorf - Burg Adendorf 1, 53343 Wachtberg

Burg Adendorf - Burg Adendorf 1, 53343 Wachtberg Wann: Donnerstag, 26. Mai bis Sonntag, 29. Mai: täglich von 10 bis 19 Uhr

Donnerstag, 26. Mai bis Sonntag, 29. Mai: täglich von 10 bis 19 Uhr Eintritt: ab 18 Euro

Sonderkonzert des Beethoven-Orchesters Bonn im BaseCamp Hostel

Samstag gibt das Beethoven-Orchester Bonn ein Sonderkonzert an einer ganz besonderen Location. Im BaseCamp Hostel Bonn, einem Indoor-Campingplatz, spielt das Orchester umgeben von Retro-Wohnwagen und Airstreams unter anderem Stücke von Missy Mazzoli und Miroslav Srnka. Das Zusammenspiel von Musik und Ort erzeugt eine besondere Atmosphäre. Das Konzert findet im Rahmen der Projekttage „Neue Musik“ für Jugendliche statt.

Wo: BaseCamp Hostel - In der Raste 1, 53129 Bonn

Wann: Samstag, 28. Mai: 19 Uhr

Samstag, 28. Mai: 19 Uhr Tickets: ab 18 Euro hier

Bonner Street-Food-Festival

Das Bonner Street-Food-Festival lädt zum Schlemmen ein! Verschiedenste Food-Trucks und Stände sorgen am Beueler Rheinufer für ein abwechslungsreiches Menü, das für jede Geschmacksrichtung etwas zu bieten hat. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Tageskasse.

Wo: Rheinufer Beuel - Rheinaustraße 134, 53225 Bonn

Rheinufer Beuel - Rheinaustraße 134, 53225 Bonn Wann: Freitag, 27. Mai: 16 bis 22 Uhr, Samstag, 28. Mai: 12 bis 22 Uhr, Sonntag, 29. Mai: 12 bis 20 Uhr

Freitag, 27. Mai: 16 bis 22 Uhr, Samstag, 28. Mai: 12 bis 22 Uhr, Sonntag, 29. Mai: 12 bis 20 Uhr Tickets: ab 3,50 Euro

Oberkasseler Matinée mit Peter Groesdonk

Die Konzertreihe Oberkasseler Matinée geht im Kulturzentrum Altes Rathaus in eine neue Runde. Am Sonntag tritt Musiker und Komponist Peter Groesdonk auf. Der Gitarrist spielt und schreibt Musik, in der er kreativ Einflüsse aus verschiedenen Genres wie Funk und Pop einbindet.

Wo: Kulturzentrum Altes Rathaus - Königswinterer Straße 720, 53227 Bonn

Kulturzentrum Altes Rathaus - Königswinterer Straße 720, 53227 Bonn Wann: Sonntag, 29. Mai: 11 Uhr

Sonntag, 29. Mai: 11 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen

