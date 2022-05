Musik, Feste, Flohmarkt : Freizeit-Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Service Bonn/Region Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Region an. Es locken kulturelle Angebote, Feste und Events. Auch das Bonner Macke-Viertel-Fest findet wieder statt. Hier gibt es Tipps für die Freizeitgestaltung.

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge und Kultur. Wer möchte, kann Bonn bei diversen Führungen aus neuen Blickwinkeln kennenlernen oder den Blick auf Bonns Bühnen richten, wo Musik, Kabarett oder Theater das Publikum erwarten. An den Veranstaltungsorten gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

Das Macke-Viertel-Fest kehrt zurück

Museen, Cafés und Veranstaltungsorte rund um das August-Macke-Haus feiern nach zwei Jahren coronabedingtem Ausfall endlich wieder Macke-Viertel-Fest. Große und kleine Kunstinteressierte erwartet ein vielfältiges Programm. Neben offenen Ateliers, Führungen und Live-Musik an verschiedensten Plätzen gibt es zahlreiche Workshops und Aktionen für die ganze Familie. Eibn Pop-Up-Café, ein Auftritt des Guckmal-Figurentheaters mit Märchen von Kalif Storch und ein Kunst- und Designmarkt sind nur einige Beispiele. Für die Workshops ist meist eine Anmeldung nötig. Das gesamte Programm und alle Veranstaltungsorte finden Sie hier.

Wo: Macke-Viertel, Bonn

Macke-Viertel, Bonn Wann: Sonntag, 15 Mai: 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 15 Mai: 11 bis 18 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Besondere Rundgänge durch Bonn

Bonn bietet viele Sehenswürdigkeiten und kann immer wieder neu entdeckt werden. Der Verein Stattreisen bietet über das Wochenende verschiedene Rundgänge an, mit denen man die Bundesstadt aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen kann. Tickets gibt es hier.

Die verschiedenen Termine im Überblick:

Südstadt - Aufbruch in die Gründerzeit: Sonntag, 15. Mai, 14 Uhr, Treffpunkt: Poppelsdorfer Allee, Ecke Prinz-Albert-Straße, Preis: 10 Euro

Sonntag, 15. Mai, 14 Uhr, Treffpunkt: Poppelsdorfer Allee, Ecke Prinz-Albert-Straße, Preis: 10 Euro Mit dem Nachtwächter durch Bonn - Ein Gang durch die dunklen Seiten der Stadt : Freitag , 13. Mai, 21 Uhr, Treffpunkt: Rheingasse, Ecke Brassertufer , Preis: 10 Euro

Burgen, Schlösser und Ruinen, geführte Radtour: Sonntag, 15. Mai, 11 Uhr, Treffpunkt: Kammerspiele Bad Godesberg, Michaelsplatz, Preis: 10 Euro + 1 Euro für Turmbesteigung

Mädelsflohmarkt im Brückenforum

Second-Hand-Lover aufgepasst: Der beliebte Mädelsflohmarkt im Brückenforum lädt am Sonntag zum Stöbern, Shoppen und Schnäppchenjagen ein. „Von Mädels für Mädels“ lautet hier das Motto. Tickets gibt es nur an der Tageskasse vor Ort.

Ort: Brückenforum - Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Brückenforum - Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn Wann: Sonntag , 15. Mai : 15 bis 18.45 Uhr

Sonntag 15. Mai Uhr Eintritt: Tickets 4 Euro

Bad Godesberg feiert Weinfest „GoVinum“

Am Wochenende feiert Bad Godesberg nach langem Warten endlich wieder das Weinfest „GoVinum“. In entspannter Atmosphäre stellen dort Weinhändler und Produzenten aus. Es gibt vielseitige Live-Musik aus unterschiedlichsten Ecken der Welt, einen Auftritt der Weinkönigin von der Nahe und des Kinderprinzenpaars samt Tanzgarde - und natürlich Wein. Am Sonntag findet parallel ein Antik- und Trödelmarkt statt.

Wo: Theaterplatz, 53177 Bonn, Bad Godesberg

Theaterplatz, 53177 Bonn, Bad Godesberg Wann: Freitag, 13. Mai: 15 bis 22 Uhr, Samstag, 14. Mai: 13 bis 22 Uhr, Sonntag, 15. Mai: 12 bis 20 Uhr

Freitag, 13. Mai: 15 bis 22 Uhr, Samstag, 14. Mai: 13 bis 22 Uhr, Sonntag, 15. Mai: 12 bis 20 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei.

13. Bonner Wissenschaftsnacht lädt zum Forschen ein

Die 13. Bonner Wissenschaftsnacht lädt am Wochenende dazu ein, Wissenschaft hautnah zu erleben. Unter dem Motto „nach(haltig)geforscht“ geben verschiedene Forschungsinstitute und Forschende der Universität Bonn unter anderem in einer Zeltstadt in der Innenstadt Einblick in ihre Arbeit. Das Thema Nachhaltigkeit wird dabei auf vielfältige Arten aufgegriffen: Es geht um alles von Landwirtschaft und Luftfahrt bis hin zu Artenvielfalt und KI. Auf dem Programm stehen sowohl Ausstellungen als auch Diskussionen und Experimente zum Mitmachen.

Wo: Münsterplatz 11, 53111 Bonn

Münsterplatz 11, 53111 Bonn Wann : Donnerstag, 12. Mai: 9 bis 18 Uhr, Freitag, 13 Mai: 9 bis 23 Uhr

: Donnerstag, 12. Mai: 9 bis 18 Uhr, Freitag, 13 Mai: 9 bis 23 Uhr Tickets: Der Eintritt ist frei.

Bauernmarkt im Kölner Zoo

Am Sonntag, 15. Mai, findet im Kölner Zoo ein Bauern- und Handwerkermarkt statt. Auf dem Clemenshof erwarten die Besucher nicht nur Tiere, sondern auch zahlreiche Markthändler mit frischem Obst und Gemüse, Erdbeeren aus der Region, Seifen und Blumen. Auch Knödel, Käse, Reibekuchen, Pesto und Kräuter werden angeboten.

Wo: Auf dem Clemenshof im Kölner Zoo

Auf dem Clemenshof im Kölner Zoo Wann: Sonntag, 15. Mai, 9 bis 18 Uhr

Jubiläumsgala in der Oper Bonn

In der Bonner Oper findet am Samstag die 10. Operngala Bonn statt. Johannes B. Kerner moderiert die Jubiläumsgala, bei der unter anderem das Beethoven-Orchester Bonn, Opernstars aus aller Welt und der zweifach Grammy-nominierte Jazz-Trompeter Till Brönner die Bonner Bühne bevölkern. Die Erlöse gehen an die Deutsche AIDS-Stiftung, Künstler und Künstlerinnen verzichten für den guten Zweck auf ihre Gage. Karten sind über die Tickethotline der Oper Bonn und online erhältlich. Karten für die 2020 ausgefallene Operngala behalten ihre Gültigkeit. Das Event wird auch bei ga.de live gestreamt.

Wo: Oper Bonn - Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn

1, 53111 Bonn Wann: Samstag, 14. Mai: 19 Uhr

Samstag, 14. Mai: 19 Uhr Tickets: ab 70,30 Euro

RömerTage in der RömerWelt Rheinbrohl

Bei den RömerTagen in der RömerWelt in Rheinbrohl gibt es Geschichte zum Anfassen. Zahlreiche Stände und Darsteller entführen Besucher in die Zeit der Römer und präsentieren antike Handwerke und Heilkunst. Die 4. Vindeliker Kohorte zeigt, wie sich das Militärleben gestaltete und Aktionen wie Bogenschießen laden zum Mitmachen ein. Auch die Dauerausstellung des Erlebnismuseums hat geöffnet. Nähere Informationen gibt es auf der Webseite der RömerWelt.

Wo: RömerWelt - Arienheller 1, 56598 Rheinbrohl

RömerWelt - Arienheller 1, 56598 Rheinbrohl Wann: Samstag, 14 Mai und Sonntag, 15. Mai

Samstag, 14 Mai und Sonntag, 15. Mai Eintritt: ab 8 Euro für Erwachsene, ab 5 Euro für Kinder

Impro-Match Comedy-Cup im Haus der Springmaus

Am Sonntag geht es rund im Haus der Springmaus: Beim Impro-Match Comedy-Cup tritt das Springmausensemble gegen den Springmaus-Nachwuchs an und buhlt auf der Bühne um die Gunst des Publikums. Dieses spielt bei der Veranstaltung eine zentrale Rolle: Es ruft den Darstellenden Ideen zu, die diese spontan und ohne Absprache umsetzen müssen und entscheidet am Ende des Abends über den Gewinner. Wer es unterhaltsam und unvorhersehbar mag, ist hier richtig. Informationen zur Ticketbuchung gibt es auf der Webseite des Hauses der Springmaus.

Wo: Haus der Springmaus - Frongasse 8, 53121 Bonn

Haus der Springmaus - Frongasse 8, 53121 Bonn Wann: Sonntag, 15. Mai: 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr

Sonntag, 15. Mai: 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr Eintritt: Tickets ab 24,20 Euro

Ganna Gryniva & Ensemble im Stadttheater Rheinbach

Ganna Gryniva ist eine ukrainische Jazz-Musikerin und Komponistin, die in Berlin lebt. Im Stadttheater Rheinbach gibt sie am Freitag ein Benefizkonzert für ihre vom Krieg gebeutelte Heimat. Das Publikum erhält eine Kostprobe ihrer facettenreichen Musik, die mit Einflüssen des ukrainischen Folk und der Klassik experimentiert.

Wo: Stadttheater Rheinbach - Königsberger Straße 29, 53359 Rheinbach

Stadttheater Rheinbach - Königsberger Straße 29, 53359 Rheinbach Wann: Freitag, 13. Mai: 20 Uhr, Einlass 19 Uhr

Freitag, 13. Mai: 20 Uhr, Einlass 19 Uhr Eintritt: Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten

Volkswanderung durch das Siebengebirge „Sieben auf einen Streich“

Am Wochenende lädt der Skiclub Bad Honnef wieder zu seiner Traditionsveranstaltung „Sieben auf einen Streich“ ein. 18 Kilometer Kurzstrecke oder 26 Kilometer Langstrecke sind ausgeschildert und stehen als Wanderrouten durch das Siebengebirge zur Auswahl. Am Ende wartet eine Medaille auf die Unermüdlichen. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wo: Start an der Endhaltestelle der Linie 66 - Rheinpromenade 6, 53604 Bad Honnef

Start an der Endhaltestelle der Linie 66 - Rheinpromenade 6, 53604 Bad Honnef Wann: Sonntag, 15. Mai: 8 bis 17 Uhr

Sonntag, 15. Mai: 8 bis 17 Uhr Startgeld: 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder

