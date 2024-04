GA gelistet Diese Wassersportangebote gibt es in Bonn und Region

Windsurfer in Bonn und Umgebung haben mit dem Rhein zwar viel Wasser vor der Nase, und bei Bonn gibt es auf dem Rhein auch kein generelles Verbot des Segelsurfens. Es ist allerdings mit besonderen Gefahren durch Strömungen und den Schiffsverkehr verbunden, erklärt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein. Ein Schiffsführer könne etwa einen vom Board gestürzten Surfer im Wasser nicht sehen und auch nicht reagieren. Möglichkeiten zum Windsurfen gibt es in der Region aber auf dem Fühlinger See in Köln, dem Laacher See in der Vulkaneifel und dem Zülpicher See. Der Brühler Surf-Club bietet auf dem Bleibtreusee in Hürth neben Windsurfen auch Wasserski, Wakeboarden und Stand-Up-Paddling an.