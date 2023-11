GA gelistet Diese Weihnachtsmärkte finden 2023 in Bonn und der Region statt

Vor 30 Jahren fand der Mittelalterliche Markt in Siegburg erstmals statt, in diesem Jahr wird er am vorletzten November-Wochenende eröffnet. Rund vier Wochen lang steht der Marktplatz in Siegburg dann ganz im Zeichen von Gauklern und Bütteln. Eröffnet wird der Mittelaltermarkt in Siegburg am Samstag, 25. November. Bis Freitag, 22. Dezember, haben die Stände sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags hat der Mittelaltermarkt in Siegburg eine Stunde länger geöffnet und geht von 11 bis 21 Uhr. Am 26. November hat der Mittelaltermarkt in Siegburg wegen Totensonntag nur von 18 bis 20 Uhr geöffnet und bietet kein Kultur- und Musikprogramm an. Zu den täglichen Programmpunkten auf dem Marktgelände gehören die Markteröffnung, die musikalische Unterweisung, Gaukelspiel, Kinderspektakel, Musik, ein Abendspektakel, das Sternsingen und der Ruf des Nachtwächters.