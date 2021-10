GA gelistet : Diese Weihnachtsmärkte finden in Bonn und der Region statt

Der Bonner Weihnachtsmarkt von oben. Wir geben einen Überblick, welche Weihnachtsmärkte 2021 in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, Köln und dem Kreis Ahrweiler stattfinden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Am 17. November öffnet der Bonner Weihnachtsmarkt seine Pforten. In der Region gibt es viele weitere Märkte, die mit Glühwein & Co. locken. Wir geben einen Überblick über die Märkte und die Corona-Regeln.

Glühwein, Reibekuchen, Kunsthandwerk und vieles mehr: Die Weihnachtsmärkte in Bonn und der Region warten mit einem abwechslungsreichen Angebot auf. Welche Weihnachtsmärkte gibt es in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, Köln und im Kreis Ahrweiler? Hier finden Sie einen Überblick.

Bonn: Weihnachtsmarkt in der Innenstadt

Nachdem der Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, soll er in diesem Jahr wieder stattfinden - und sogar länger dauern als üblich. Von Mittwoch, 17. November, bis Donnerstag, 23. Dezember, sollen die Buden Getränke, Speisen und andere typische Weihnachtsmarkt-Artikel anbieten. Mit seinen mehr als 170 Buden bietet der Weihnachtsmarkt in Bonn den gesamten Advent über ein vielfältiges Angebot. Er hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Ausschank und Imbiss sind an Freitagen und Samstagen bis 22.30 Uhr möglich, an den anderen fünf Tagen der Woche bis 21.30 Uhr. Nur an Totensonntag, 21. November, bleiben die Buden auf dem Bonner Weihnachtsmarkt geschlossen. Die Stadt Bonn will den Markt mit der 3G-Regel stattfinden lassen. Besucher müssen also entweder gegen das Coronavirus geimpft sein, eine Covid-19-Infektion überwunden haben oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Das Ordnungsamt will die Nachweise auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn stichprobenartig kontrollieren.

Wo : Die Weihnachtsmarkt-Buden verteilen sich über die ganze Bonner Innenstadt: auf dem Münsterplatz, dem Bottlerplatz, dem Friedensplatz und zwischen den Plätzen in der Windeckstraße und der Vivatsgasse. Auch die Poststraße gehört zur Veranstaltungsfläche des Bonner Weihnachtsmarktes.

: Die Weihnachtsmarkt-Buden verteilen sich über die ganze Bonner Innenstadt: auf dem Münsterplatz, dem Bottlerplatz, dem Friedensplatz und zwischen den Plätzen in der Windeckstraße und der Vivatsgasse. Auch die Poststraße gehört zur Veranstaltungsfläche des Bonner Weihnachtsmarktes. Wann : 17. November bis 23. Dezember 2021

: 17. November bis 23. Dezember 2021 Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr

Nikolausmarkt in Bad Godesberg

Der Godesberger Nikolausmarkt in Corona-Zeiten: Mit weniger Buden, mehr Abstand und einer trotz allem schönen Atmosphäre wollen die Veranstalter am 22. November an den Start gehen. So soll es statt über 40 Buden wie sonst eher um die 20 geben. Damit sich die Besucher auch auf dem Nikolausmarkt light wohlfühlen, wollen die Veranstalter mehr Tannenbäume aufstellen, die Hütten haben ohnehin mehr Abstand zueinander. Auch die große Krippe mit versteckter Gummiente steht wieder auf dem Theaterplatz in Bad Godesberg. Die zwei Kinderkarussells drehen sich beim Nikolausmarkt wie gewohnt auf dem Theaterplatz und dem Fronhof. Am Fronhof wird es jedoch laut Veranstalter in diesem Jahr keine Bühne geben. Stattdessen sollen Walking Acts mit Musik die Gäste auf dem Nikolausmarkt in Bad Godesberg unterhalten.

Das Schauspielhaus öffnet während des Nikolausmarkts seine Türen für Kinder-Märchenstunden. Zur Eröffnung am 23. November um 17:30 Uhr will der Veranstalter mit den Gästen den ersten Christstollen dieses Jahres anschneiden. Bis zum 23. Dezember lädt eine bunte Mischung aus Kunsthandwerk, Schmuck und Weihnachtsdekorationen zu einem Bummel durch die Bad Godesberger Innenstadt ein.

Wo: Theaterplatz Bad Godesberg

Theaterplatz Bad Godesberg Wann: 23. November bis 23. Dezember 2021

23. November bis 23. Dezember 2021 Öffnungszeiten: Markt: Montag bis Samstag von 11 bis 19.30 Uhr, Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Glühweinbuden: Montag bis Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 22 Uhr

Nikolausmarkt in Beuel

Nach einem Jahr Corona-Pause wird der Nikolausmarkt in Bonn-Beuel am ersten Adventswochenende, vom 26. bis 28. November, auf dem Kirchplatz von Sankt Josef nach den 3G-Regeln stattfinden. Um das Programm und die Fläche etwas zu entzerren, werden einige Veranstaltungen in der Kirche angeboten. Außerdem werden in diesem Jahr weniger Stände auf dem Nikolausmarkt in Beuel aufgebaut, auf eine Bühne wird verzichtet.

Wo: Kirchplatz von Sankt Josef, Beuel

Kirchplatz von Sankt Josef, Beuel Wann: Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November 2021

Weihnachtsmarkt Friesdorf

In Friesdorf erfüllt am Samstag, 27. November, ein Weihnachtsmarkt die Straßen des Bonner Stadtteils mit Adventsstimmung. Das bunte Treiben findet auf dem Parkplatz neben der Servatiushalle statt. Auf dem Weihnachtsmarkt in Friesdorf gilt die 3-G-Regel.

Wo: Margaretenstraße, 53175 Bonn

Margaretenstraße, 53175 Bonn Wann: Samstag, 27. November 2021

Samstag, 27. November 2021 Öffnungszeiten: 13 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt Muffendorf

Glühwein, Reibekuchen und süßen Leckereien: Im Rahmen des Muffendorfer Feierabends soll am 4. und 5. Dezember ein Weihnachtsmarkt im Haus der Bergfunken und auf dem alten Schulhof stattfinden. Stattfinden soll der Weihnachtsmarkt am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr bis jeweils etwa 20 Uhr.

Wo: Haus der Bergfunken, Am Helpert 36, 53177 Bonn

Haus der Bergfunken, Am Helpert 36, 53177 Bonn Wann: Samstag, 4. und Sonntag, 5. Dezember 2021

Samstag, 4. und Sonntag, 5. Dezember 2021 Öffnungszeiten: Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr

Adventsmarkt Duisdorf

Der Duisdorfer Adventsmarkt wird in diesem Jahr traditionell wieder am ersten Adventswochenende stattfinden. Der Veranstaltungsort liegt vor der Kirche Sankt Rochus und der davor liegenden Rochusstraße. Auf dem Adventsmarkt in Duisdorf werden 20 Verkaufsstände ihre weihnachtliche Ware anbieten - beispielsweise Weihnachtskränze, Schmuck aus Eigenproduktion, Imkereiprodukte, Selbstgenähtes für Kinder sowie Speisen und Getränke. Zusätzlich wird es auf dem Duisdorfer Adventsmarkt ein Kinderkarussell geben und es werden Kutschfahrten durch die Rochusstraße angeboten. Hinsichtlich von Coronaschutzmaßnahmen verweist der Veranstalter, der Ortsfestausschuss Duisdorf, auf die zu dem Veranstaltungszeitraum geltende Coronaschutzverordnung.

Wo: Kirche Sankt Rochus und Rochusstraße, 53123 Bonn

Kirche Sankt Rochus und Rochusstraße, 53123 Bonn Wann: Freitag, 26. bis Sonntag, 28. November 2021

Freitag, 26. bis Sonntag, 28. November 2021 Öffnungszeiten: 26. November und 27. November von 11 bis 21 Uhr, 28. November von 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt Hennef

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Hennef findet immer am ersten Adventswochenende auf dem Marktplatz im Zentrum statt. 2020 ist der Markt wegen der Coronoa-Pandemie ausgefallen, für 2021 hofft die Stadt auf das Beste: einen gemütlichen und geselligen Weihnachtsmarkt vom 26. bis 28. November 2021, schreibt sie auf ihrer Homepage. Die Eröffnung des Hennefer Weihnachtsmarkts findet am 26. November um 17 Uhr statt. Rund 60 Aussteller präsentierten ihre weihnachtlichen Artikel. Mit dem Markt verbunden ist ein verkaufsoffener Sonntag am 28. November 2021 zwischen 13 und 18 Uhr.

Wo: Stadtsoldatenplatz, 53773 Hennef (Sieg)

Stadtsoldatenplatz, 53773 Hennef (Sieg) Wann: Freitag, 26. bis Sonntag, 28. November 2021

Freitag, 26. bis Sonntag, 28. November 2021 Öffnungszeiten: 26. November, von 16 Uhr bis 20 Uhr, 27. November,11 Uhr bis 20 Uhr, 28. November,11 Uhr bis 19 Uhr

Mittelaltermarkt in Remagen

In diesem Jahr ist ein Mittelaltermarkt auf dem Remagener Marktplatz und rund um das Remagener Rathaus geplant. Hierfür haben die Stadt und der Verein „Wir helfen“ die Weichen gestellt. Markttreiben herrscht am 27. und 28. November (jeweils von 13 bis 20 Uhr), am 3. Dezember (16 bis 21 Uhr), 4. Dezember (13 bis 21 Uhr) sowie am 5. Dezember 2021 (13 bis 18 Uhr). Aktuell geht die Stadt davon aus, dass der Mittelaltermarkt in Remagen unter Beachtung der 3G-Regeln stattfindet, die stichprobenartig kontrolliert wird. Trotzdem gilt: Die generelle Durchführbarkeit ist abhängig vom allgemeinen Infektionsgeschehen und von den an den Veranstaltungstagen gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung. Ob die anderen (deutlich kleineren) Weihnachtsmärkte in den Ortsteilen Remagens stattfinden, steht noch nicht fest.

Wo: Remagener Marktplatz

Öffnungszeiten: 27. und 28 November 2021 von 13 bis 21 Uhr, 3. Dezember 2021 von 16 bis 21 Uhr, 4. Dezember 2021 von 13 bis 21 Uhr, 5. Dezember 2021 von 13 bis 18 Uhr

Mittelaltermarkt in Siegburg

Vor 30 Jahren fand der Mittelalterliche Markt in Siegburg erstmals statt, in diesem Jahr wird er am vorletzten November-Wochenende eröffnet. Rund vier Wochen lang steht der Marktplatz in Siegburg dann ganz im Zeichen von Gauklern und Bütteln. Eröffnet wird der Mittelaltermarkt in SIegburg am Samstag, 20. November. Bis Mittwoch, 22. Dezember, haben die Stände sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags hat der Mittelaltermarkt in Siegburg eine Stunde länger geöffnet und geht von 11 bis 21 Uhr. Am 21. November hat der Mittelaltermarkt in SIegburg wegen Totensonntag nur von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Zu den täglichen Programmpunkten auf dem Marktgelände gehören die Markteröffnung, die musikalische Unterweisung, Gaukelspiel, Kinderspektakel, Musik, ein Abendspektakel, das Sternsingen, und der Ruf des Nachtwächters. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Programmpunkte gegebenenfalls jedoch nicht auf der kleinen Bühne, sondern verteilt auf der gesamten Marktfläche gezeigt.

Wo: Marktplatz, 53721 Siegburg

Marktplatz, 53721 Siegburg Wann: 20. November bis 22. Dezember 2021

20. November bis 22. Dezember 2021 Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt auf der Burg Wissem, Troisdorf

Ein wunderschönes Wasserschlösschen mit einem stimmungsvoll erleuchteten Burghof erwartet die Gäste des Troisdorfer Weihnachtsmarktes auf der Burg Wissem. Am Freitag, 10. Dezember, eröffnet der Weihnachtsmarkt auf der Burg Wissem und geht bis Sonntag, 12. Dezember. Weitere Informationen zum Programm möchte die Stadt Troisdorf noch bekannt geben. Am Sonntag gibt es von 13 bis 13.30 Uhr eine Nikolaussprechstunde für die Kinder. Stand jetzt gilt auf dem Marktgelände die 3G-Regel sowie eine Maskenempfehlung für alle Besucher.

Wo: Burgallee 1, 53840 Troisdorf

Wann: 10. bis 12. Dezember 2021

10. bis 12. Dezember 2021 Öffnungszeiten: 10. und 11. Dezember 2021 von 11 bis 21 Uhr, 12. Dezember 2021 von 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Brühl

Am 21. November öffnet der traditionelle Weihnachtsmarkt in Brühl. Vier Wochen lang können Besucherinnen und Besucher hier nach Herzenslust stöbern. Geschenkartikel, Leckereien und ein Rahmenprogramm in weihnachtlichem Ambiente erwarten die Gäste des Brühler Weihnachtsmarkts. Auch am Heiligabend kann man hier noch bis mittags das Fest mit rheinischer Gemütlichkeit einläuten. Der Brühler Einzelhandel hat am vierten Adventssonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sich aufgrund der Corona-Pandemie Änderungen ergeben können. Auf dem Brühler Weihnachtsmarkt gilt die 3G-Regel. Wegen der Pandemie ist kein Bühnenprogramm geplant.

Wo: Innenstadt, 50321 Brühl

Innenstadt, 50321 Brühl Wann: 21. November bis 24. Dezember 2021

21. November bis 24. Dezember 2021 Öffnungszeiten: täglich 11 bis 20 Uhr, 24. Dezember bis 14 Uhr

"Zintemaat" in Meckenheim

Unter dem Namen "Zintemaat" findet jedes Jahr am zweiten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt in Meckenheim statt. Kulinarische Spezialitäten und Geschenkartikel werden an etwa 30 Ständen verkauft.

Wo: Kirchplatz, 53340 Meckenheim

Kirchplatz, 53340 Meckenheim Wann: Freitag 3. Dezember bis Sonntag 5. Dezember

Freitag 3. Dezember bis Sonntag 5. Dezember Öffnungszeiten: 3. Dezember von 16 bis 21 Uhr, 4. Dezember von 11.30 bis 21 Uhr, 5. Dezember von 11.30 Uhr bis 20 Uhr

Knuspermarkt Neuwied

Der Neuwieder Knuspermarkt bietet handgefertigte Unikate, weihnachtliche Dekorationen und Knusperrock auf der Bühne. Eine Erkundungstour durch verschiedene Spielwelten wie Puppenhaus, Harry Potter, Playmobil, Charlie und die Schokoladenfabrik, Steiff und diverse Tierwelten bringt ab dem 22. November Spannung in die Vorweihnachtszeit. Zusätzlich lohnt der Blick in die Heinzelmännchen-Hütten auf dem Knuspermarkt in Neuwied: Darin präsentieren die geschäftigen Gesellen die ganze Bandbreite ihrer handwerklichen Geschicklichkeit. Ob und welches Rahmenprogramm es zum Knuspermarkt in Neuwied geben wird, steht derzeit noch nicht fest.

Wo: Luisenplatz, 56564 Neuwied

Luisenplatz, 56564 Neuwied Wann: 22. November bis 23. Dezember 2021

Weihnachtsmärkte in Köln

Ab Ende November laden die festlichen Kölner Weihnachtsmärkte mit ihren unterschiedlichen Themenschwerpunkten wieder zum Bummeln, Flanieren und Stöbern ein.

Am Kölner Dom sind die Buden rund um einen riesigen Tannenbaum aufgebaut. Unweit entfernt erstreckt sich über den Alter Markt bis zum Heumarkt das rustikale Heinzels Wintermärchen mit einer spektakulären Eislaufbahn. Er ist Kölns größter Weihnachtsmarkt mit ca. 140 Ständen.

Direkt am Rhein, neben dem Schokoladenmuseum gelegen, versprüht der Hafen-Weihnachtsmarkt maritimes Flair. Hier dreht sich alles um Weihnachten, Köln, Hafen und die Seefahrt.

Im Zentrum der größeren Shoppingmeilen präsentiert sich der Markt der Engel auf dem Kölner Neumarkt unter einem prachtvoll strahlenden Sternenhimmel. Für besondere Atmosphäre sorgen die 800 beleuchteten Holzsterne in den Bäumen über dem Markt. Nebenan auf dem Rudolfplatz gibt es das Nikolausdorf. Hier gibt es ein Kinderprogramm mit Basteln und Malen im Nikolaushaus.

Ganz in der Nähe, zwischen Hahnen- und Schaafenstraße, öffnet der farbenfroh-schillernde Community-Weihnachtsmarkt Heavenue seine Pforten. Am Rande des Belgischen Viertels trifft man sich in Kölns ältestem Park auf dem gemütlichen Weihnachtsmarkt im Stadtgarten.

Weitere Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Köln gibt es hier.

(ga)