Events im Ahrtal : Diese Weinfeste in der Region stehen noch an

Diese Weinfeste in der Region stehen noch an

Bonn/Region Viele Weinfeste wurden in diesem Jahr bereits gefeiert, einige wenige stehen im Oktober und November noch an. Wir geben einen Überblick.

Weine aus verschiedenen Regionen probieren, gemeinsam anstoßen und die Herbsttage genießen: Das ist in den kommenden Wochen noch bei einigen Wein- und Winzerfesten in Bonn und der Region möglich. Wir geben einen Überblick über die anstehenden Veranstaltungen.

Rotweinwanderweg: Wandern für den Wiederaufbau

Wein wird auch an den Winzerständen auf dem Rotweinwanderweg angeboten. Dort steht an den Wochenenden und Oktober wieder das „Wandern für den Wiederaufbau“ an. Rund 15 bis 20 Winzer und Gastronomen zwischen Altenahr und Marienthal präsentieren sich erneut und bieten dort an Ständen ihre kulinarischen Highlights an. Weitere Infos zum „Wandern für den Wiederaufbau“ gibt es in unserem Info-Artikel.