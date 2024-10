Kurz mal weg Weinevents und Vulkan-Express: Fünf Tipps für Ausflüge

Die Bahn kann auch Service, jedenfalls auf der Schmalspur: Der kleine Vulkan-Express im Brohltal erweitert seinen Fahrplan. Anlass ist das Weinfest in Oberzissen. Zur entspannten und sicheren An- und Abreise bedient der Zug am Festwochenende (5./6.10.) im Zweistundentakt die gesamte Strecke vom Bahnhof Brohl-Lützing am Rhein bis Engeln in der Eifel. Am Ziel angekommen, führen drei Wanderwege abwärts nach Oberzissen zum gemütlichen, terrassenförmig angelegten Weinfestplatz an der Alten Schule. Der Bahnhof für die Rückfahrt zum Rhein befindet sich in der Nähe.