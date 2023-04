Weltkulturerbe an der Saar Völklinger Hütte feiert 150-jähriges Jubiläum

Die dreifach mannshohen gussstählernen Schwungräder stehen still, lange schon. Trotzdem wirken sie, als könnten sie sich morgen wieder in Bewegung setzen. Riesige Kolben sind angeflanscht an die tonnenschweren Metallräder, in den Zylindern hätte ein Mensch ohne Problem Platz. Acht dieser Maschinen aus den Jahren, in denen Deutschland Industrienation wurde, stehen in der 150 Meter langen Halle in Reihe. Ihre einstige Funktion: Wind machen. Heftigen, glühend heißen Wind, um die Hochöfen zu befeuern, die schon von weitem als Skyline sichtbaren Wahrzeichen der Völklinger Hütte.