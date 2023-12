Kurz mal weg Weihnachtsdorf und Uferlichter: Vier Tipps für Ausflüge in der Region

Der Blick in den Himmel offenbart: Fluglärm kann sogar Spaß machen. Am Niederrhein lässt sich das Schauspiel auch auf Augenhöhe beobachten. „Die arktischen Wildgänse sind zurück und verbringen den Winter wieder zum großen Teil am Niederrhein“, meldet der Nabu Nordrhein-Westfalen. Das jährliche Naturspektakel fasziniert nicht nur Hobby-Ornithologen. Noch bis Mitte Februar bietet die Biologische Station Niederrhein regelmäßige Bustouren zu den Gänsen an. Geplant sind sechs Exkursionen mit dem Reisebus durch das Naturschutzgebiet Düffel und vier Spaziergänge durch die grenznahe niederländische Millingerwaard. Kostenbeispiel: Die Gänse-Safari „Gans nah“ am 14. Januar (13.00-15.30 Uhr) startet in Kleve, die Teilnahme kostet 18 Euro (Erwachsene). Eine Tour ist für maximal 48 Personen ausgerichtet. Anmeldung erforderlich.