Wintersport Winterberg ist das beliebteste Skigebiet Deutschlands

Obwohl der höchste Punkt des Skigebiets nur auf 820 Metern liegt, so sieht die Schneeprognose in diesem Jahr gut für das Skigebiet Winterberg aus. Bereits im November fiel erster Schnee und die Liftbetreiber hoffen darauf am ersten Dezemberwochenende öffnen zu können. Außerdem investieren die Betreiber aktuell Millionen in einen neuen Sessellift. Im Skiliftkarussell Winterberg setzen die Betreiber laut der Deutschen Presseagentur (dpa) außerdem auf energieeffizientere Schneeerzeuger. Die Technik habe sich rasant entwickelt. So seien die Schneekanonen heute doppelt so effizient wie noch vor zwanzig Jahren. Damit soll den Gästen, trotz Klimawandel, noch lange Zeit ein komfortables Wintersporterlebnis geboten werden.