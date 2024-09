Ein Ferglas genügt Wo sich in der Region besonders gut Vögel beobachten lassen

Amsel, Drossel, Fink und Star, logisch. Okay, die Amsel sinfoniert abends auf dem Dach. Aber was war noch gleich der Unterschied zwischen Amsel und Drossel? Dann wollen kecke Spatzen vor der Bäckerei mit Kuchenkrümeln gefüttert werden. Gurrende Münsterplatztauben sind angeblich ein Problem für die städtische Hygiene. Mauersegler düsenjägern im Sommer durch den Garten. Irgendwelche Enten dümpeln auf dem Mühlengraben. Und dann noch ... tja ... äh? Obwohl Deutschland bekanntermaßen einen gar nicht so kleinen Vogel hat (also, im Staatswappen natürlich), fehlt manchem seiner Bürger leider das Wissen über die Details der Vogelwelt (anders als in England, wo „Birdwatching“ als Volkssport gilt).