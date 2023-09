Events in Bonn und der Region Bonn-Fest und Blattgoldfestival: Tipps für das Wochenende

Zum Wochenende vor dem Tag der Deutschen Einheit füllt das Bonn-Fest die Innenstadt mit Musik, Kulinarik, Sport und Antiquitäten. Auch in Königswinter wird beim Winzerfest gefeiert, die Bonner Universität erwartet sehnsüchtig ihr Literatur-Festival und das Kunstmuseum schwebt in Erinnerungen an die eigenen Ursprünge und die Moderne. Oberkassel feiert Kultur, Dransdorf geht das Ganze interkulturell an und auf dem Hardtberg fliegen die Frisbees. Etwas weiter nördlich, in Düsseldorf, öffnet der nordrhein-westfälische Landtag zur vierten Parlamentsnacht seine Tore für Bürgerinnen und Bürger des Landes, die sich für Landesgeschichte und zeitgenössische Politik interessieren. Unsere Tipps für das Wochenende im Überblick.