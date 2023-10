Events in Bonn und der Region Bonn leuchtet und Museumsnacht in Köln: Tipps für das Wochenende

Jeder Pirat muss früher oder später wieder in See stechen, so auch Käpt’n Book. Nach zwei Wochen voller Lesungen, Theater und Buchtipps segeln der Käpt’n und seine Crew in neue Gefilde. Zum Abschied veranstaltet das Deutsche Museum Bonn ein „gigalaktisches“ Abschlussfest. Insgesamt sechs Lesungen, ein Mitmach-Konzert und Theatervorführungen nehmen Familien mit in die Zukunft.