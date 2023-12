Events in Bonn und der Region Burgweihnacht und Lichtermarkt: Tipps für das Wochenende

Seit drei Monaten gastieren Shimon Dotan und Netaya Anbar im Rahmen des Desirable AI-Projekts am Center for Science and Thought in Bonn. Am Freitag präsentieren die Filmemacher ihren neuen Dokumentarfilm “Cyber Everything“, der die verschiedenen Facetten des digitalen Zeitalters beleuchtet. Im Zentrum des Projekts steht die Position des Menschen zwischen Kontrolle und Kontrollverlust. Im Anschluss sind Zuschauer zu einer Diskussionsrunde mit den Filmemachern und Philosoph Markus Gabriel eingeladen. Die Moderation übernimmt Journalist und Philosoph Gert Scobel.