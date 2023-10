Events in Bonn und der Region Crossroads-Festival und Linz leuchtet: Tipps für das Wochenende

Das Crossroads-Festival lädt internationale Rockbands in die Harmonie, das Cologne Comedy Festival versammelt Comedians in Köln und Käpt’n Book schippert mit Kindheitshelden durch die Region. Eine Woche bevor Bonn leuchtet, erstrahlen die historischen Hausfassaden in Linz am Rhein in bunten Lichtspielen und im Pantheon werden alte Klassiker musikalisch neu verhandelt. Diese und weitere Tipps für das Wochenende im Überblick.