Events in Bonn und der Region Bonner Filmfair und Nacht der Technik: Tipps für das Wochenende

Zum zehnjährigen Bestehen präsentiert die Bonner Filmfair 16 preisgekrönte Dokumentar- und Spielfilme an zehn Orten in der Region. Alle gezeigten Filme thematisieren Seiten von sozialen und politischen Ungerechtigkeiten, wie der drohenden Klimakrise, Flüchtlingen in Seenot und der Kapitalisierung des Wohnungsmarktes. Gleichzeitig erzählen die Filme von Widerstand, Zusammenhalt und Zuversicht in schweren Zeiten.