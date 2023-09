Events in Bonn und der Region Herbstmarkt und Mobilitätssommer: Tipps für das Wochenende

Noch zeigen sich die Baumkronen im spätsommerlichen Grün, doch in Bonn und der Region stehen alle Zeichen auf Herbst: Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang am Samstag feiert die Stadt Bonn den Abschluss ihren Mobilitätssommer, in Plittersdorf wird es bei der Herbstkirmes bunt und in Kessenich steht der jährliche Herbstmarkt an. Dernau zelebriert den Wein, das Beethovenfest endet und die Kinos und Theatersäle in der Region bieten Programm für die ganze Familie an.