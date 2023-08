Events in Bonn und der Region Jeck im Sunnesching und Beethovenfest: Tipps für das Wochenende

Am letzten Samstag wurde das Promenadenfest gefeiert, in dieser Woche findet das erste Beuel Fest in Beuel statt. Am Freitag steht das Fest unter dem Motto „Handel meets Gastro“, am Samstag treffen sich „Beueler für Beuel“ am Rathausplatz. begleitet wird das Fest von reichlich Livemusik und Kulinarik.