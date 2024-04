Unternehmungen in Bonn und der Region Frühlingskirmes und Altstadt-Flohmarkt: Tipps für das Wochenende

Spätestens am Samstag, wenn die Sonne endlich zwischen den Kirschblüten hervorlugt, kommen in Bonn Frühlingsgefühle auf. Da bietet sich ein Besuch des Altstadt-Flohmarkts oder der Frühlingskirmes in Bad Godesberg an. Für die bewölkten Stunden lädt das Frauenmuseum in eine neue Ausstellung ein, die Bonn University Shakespeare Company (BUSC) präsentiert ein Metadrama und die ADFC-Fahrrad-Messe macht Lust auf sommerliche Radtouren und Kurztrips. Diese und weitere Tipps für das Wochenende im Überblick.