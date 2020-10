2. bis 4. Oktober : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Bonn Am Wochenende finden in Bonn und der Region wieder einige Events statt, sowohl drinnen als auch unter freiem Himmel - und immer unter Corona-Auflagen. Unsere Veranstaltungstipps im Überblick.

Monatelang waren Veranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus in der Region nur sehr eingeschränkt möglich. Mittlerweile finden Events wie Auftritte und Konzerte unter strengen Auflagen wieder statt. Was das Wochenende in Bonn und der Region bietet, zeigen unsere Wochenendtipps. Diese gelten allerdings auch weiterhin unter Vorbehalt.

Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Oktober

Beethovens verschollenes Werk

Loriot - Dramatische Werke

Freitag, 2., bis Samstag, 3. Oktober

Interkulturelle Woche 2020

„Zusammen leben, zusammen wachsen“, lautet in diesem Jahr das Motto der Interkulturellen Woche. Damit passt es zu einer Zeit, in der Solidarität in der Gesellschaft besonders wichtig. Bereits am 18. September gestartet, finden am Freitag und Samstag die letzten Vorträge und Konzerte statt, die sich mit der kulturellen Vielfalt beschäftigen. Am Samstag können die Besucher eine musikalische Reise vom Balkan in den Orient erleben.