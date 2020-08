28. bis 30. September : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Beim Stoffmarkt in Remagen dreht sich alles um den Stoff. Foto: Benjamin Westhoff/Martin Gausmann

Bonn Trotz Corona finden in Bonn und der Region am Wochenenden einige Events statt - vornehmlich in großen Hallen und unter freiem Himmel. Unsere Veranstaltungstipps geben einen Überblick.



Monatelang waren Freizeitveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus in der Region nur sehr eingeschränkt möglich. Mittlerweile finden Events wie Konzerte unter strengen Auflagen oder in großen Hallen und an der frischen Luft wieder statt. Was das Wochenende in Bonn und der Region bietet, zeigen unsere Wochenendtipps. Diese gelten allerdings auch weiterhin unter Vorbehalt.

Freitag, 28. September

Stand up 44 im Kulturgarten

Das Haus der Springmaus präsentiert die „Stand up 44 - Draußen Tour“ corona-konform und von der Kulturgarten-Bühne in der Bonner Rheinaue. Moderiert wird die Show von Felix Lobrecht, zu Gast sind wieder Kawus Kalantar, Daniel Wolfson und Kinan Al. Zuschauer können den Künstlern vom Liegestuhl, der Bierbank, Picknick-Decke oder dem Daybed aus zuhören. Einlass ist um 18.30 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr.

Wo: Kleinen Blumenwiese, Rheinaue Bonn, Ludwig-Erhard-Allee 20

Kleinen Blumenwiese, Rheinaue Bonn, Ludwig-Erhard-Allee 20 Wann: Freitag, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr

Freitag, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr Tickets ab 28 Euro gibt es hier

Freitag, 28. September

„Rettet Köln“ - die Stadtrallye

„Das ungeklärte Verbrechen (Episode 1)“ lautet das Motto der nächsten Stadtrallye von „Escape the city“ in Köln. Ziel ist es mit der Lösung von Aufgaben die Domstadt zu retten. Start ist um 12 Uhr.

Wo: Bahnhof Köln-Deutz, Bahnhofsvorplatz (Ottoplatz)

Bahnhof Köln-Deutz, Bahnhofsvorplatz (Ottoplatz) Wann: Freitag-Sonntag, geöffnet zwischen 11 bis 17 Uhr

Freitag-Sonntag, geöffnet zwischen 11 bis 17 Uhr Tickets für 79,90 Euro gibt es hier

Geschichten zur Klopapierrolle

Das LVR-Industriemuseum in Bergisch Gladbach lädt zu einer „runden“ Geschichte ein. Es geht um die Klopapierrolle. „von der Rolle - KloPapierGeschichten“ ist der Titel der Ausstellung in der Papiermühle Alte Dombach.

Wo: Papiermühle Alte Dombach, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach

Papiermühle Alte Dombach, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach Wann: Freitag-Sonntag, geöffnet zwischen 11 bis 17 Uhr

Freitag-Sonntag, geöffnet zwischen 11 bis 17 Uhr Tickets für 2 Euro an der Tageskasse - oder auch hier

Samstag, 29. September

Xatar, Samy und Ssio live in der Bonner Rheinaue

Auf der kleinen Blumenwiese in der Rheinaue Bonn findet am Samstag, 29. August, um 19.45 Uhr ein großer Hiphop-Paukenschlag statt: Xatar, Samy und Ssio treten live auf der Open Air Kulturgartenbühne auf. Zuschauer können die Show vom Liegestuhl, der Bierbank, Picknick-Decke oder dem Daybed aus verfolgen. Einlass ist um 18.30 Uhr

Wo: Kleinen Blumenwiese, Rheinaue Bonn, Ludwig-Erhard-Allee 20

Kleinen Blumenwiese, Rheinaue Bonn, Ludwig-Erhard-Allee 20 Wann: Samstag, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.45 Uhr

Samstag, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.45 Uhr Tickets gibt es hier ab 32 Euro

Hof-Flohmärkte

Private Flohmärkte in Hinterhöfen, Vorgärten, Garagen, Kellern oder privaten Parkplätzen gibt es am Sonntag in Rheinbreitbach zu entdecken. Ab 10 Uhr können die Schnäppchenjäger vorbeikommen. wer sich auf der Webseite anmeldet, erhält Luftballons und erscheint auch auf dem gedruckten Wegweiser, der dann auf allen Flohmärkten ausliegt.

Wo: Gemeindegebiet von Rheinbreitbach

Gemeindegebiet von Rheinbreitbach Wann: Samstag bis Sonntag zwischen 10 bis 16 Uhr

Samstag bis Sonntag zwischen 10 bis 16 Uhr Tickets gibt es hier

Sonntag, 30. September

Alle Farben spielt im Bonner Kulturgarten

Seit 2002 legt der Berliner auf und ist mittlerweile einer der bekanntesten DJs Deutschlands. Diesen Sonntag kommt er zum Kulturgarten in der Bonner Rheinaue. Fans können das Konzert live und gemütlich vom Liegestuhl, der Bierbank, Picknick-Decke oder dem Daybed aus erleben.

Wo: Kleinen Blumenwiese, Rheinaue Bonn, Ludwig-Erhard-Allee 20

Kleinen Blumenwiese, Rheinaue Bonn, Ludwig-Erhard-Allee 20 Wann: Sonntag, Einlass ab 16 Uhr . Beginn um 17.15 Uhr

. Beginn um 17.15 Uhr Tickets gibt es ab 25 Euro im Netz

Große und kleine Kürbisse angucken

Der Herbst kommt spürbar näher - und Herbst ist auch Kürbiszeit. Wer Kürbisse in allen Größen und Formen beschauen möchte, sollte sich die Schau auf dem Krewelshof in Merchernich nicht entgehen lassen.

Wo: Krewelshof Eifel, Krewelshof 1, 53894 Mechernich

Krewelshof Eifel, Krewelshof 1, 53894 Mechernich Wann: Sonntag ab 10 Uhr

Sonntag ab 10 Uhr Tickets für 6 Euro (Erwachsene) gibt es hier

