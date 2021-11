Tipps und Termine : Diese Events stehen am Wochenende in Bonn und der Region an

Bei der Cheapart in der Fabrik45 bieten Künstler große Kunst für kleines Geld. (Archivfoto) Foto: Böschemeyer/Meike Böschemeyer

Service Bonn Filmfair im Woki, eine lange Nacht im Zoo-Aquarium, Karneval und der ein oder andere Markt: In Bonn und der Region stehen am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen an. Wir geben Tipps für die Freizeitplanung von Groß und Klein.

Am zweiten November-Wochenende gibt es in Bonn und der Region zahlreiche Events, die auf Besucher warten. Stark vertreten sind diesmal Kunstmärkte und Ausstellungen. Das Kino wartet mit einer fairen Woche und abwechslungsreichen Themenfilmen auf. Und nebenbei schenken bereits die ersten Glühweinstände aus. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

Filmfair 2021 im Woki

Zum achten Mal beginnt ab Donnerstag die faire Woche im Bonner Woki. Das Kino am Bertha-von-Suttner-Platz zeigt bis Mittwoch, 17. November, sieben Spiel- und Dokumentarfilme, die sich etwa mit Ressourcenverschwendung, Flucht und Asylsuche, Arbeiterrechten und Entwicklungen in der Landwirtschaft auseinandersetzen. An jedem Tag der Aktionswoche gibt es einen anderen Film zu sehen.

Die Aufführungen beginnen jeweils abends ab 19.30 Uhr. Eine Wiederholung gibt es jeweils am Tag darauf um 17 Uhr. Den Anfang macht der kanadische Spielfilm „Der unverhoffte Charme des Geldes“. Am Freitag geht es weiter mit dem Dokumentarfilm „Welcome to Sodom“, der die Zuschauer hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde in Afrika blicken lässt und die Verlierer der Digitalisierung portraitiert. Eine Übersicht zum kompletten Programm gibt es auf der Seite des Kinobetreibers. Tickets können dort ebenfalls online gebucht werden.

Blick hinter die Kulissen: Das Woki zeigt eine Woche lang Filme zum Thema „Faire Woche“. Foto: Benjamin Westhoff

Lange Nacht im Aquarium

Der Kölner Zoo lädt am kommenden Samstag ein zur langen Nacht im Aquarium. Das Aquarium des Zoos öffnet für Besucher in den späten Abendstunden. Bei gedämpftem Licht können Fische, Kriech- und Krabbeltiere beobachtet werden. Neben dezenter Livemusik und speziellen Infostationen gibt es vor Ort das ein oder andere Extra. Zu sehen gibt es unter anderem den Nachwuchs der bedrohten Philippinenkrokodile, der laut Zoo seltensten Panzerechsenart der Erde. Der Nachwuchs ist bereits Ende Juni geschlüpft und befindet sich noch in der Obhut der Mutter. Auch der Nachwuchs der bedrohten Vietnamesischen Krokodilschwanzechsen wird in der Schau vorgestellt. Das Aquarium des Kölner Zoos ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden.

Der Kölner Zoo lädt zu einer langen Nacht im Aquarium ein. Foto: dpa/Marius Becker

Ort: Kölner Zoo, Riehler Str. 173, 50735 Köln

Zeit: Samstag, 13. November, 18 bis 22 Uhr

Eintritt: Tickets gibt es für 14 Euro (Kinder: 9 Euro) auf bonnticket.de

Markt „Rund um den Weihnachtsbaum“ in Bad Godesberg

Vorweihnachtliche Stimmung gibt es bereits auf dem Moltkeplatz in Bad Godesberg. Dort können Besucher sich bei Glühwein, Punsch und Co. aufwärmen. Der Weihnachtsmarkt „Rund um den Weihnachtsbaum“ hat täglich ab 10 Uhr geöffnet. Eine Übersicht über die Weihnachtsmärkte in der Region sowie die dort geltenden Corona-Regeln gibt es hier.

Den ersten Glühwein gibt es bereits auf dem Moltkeplatz in Bad Godesberg. Foto: dpa/Patrick Seeger

Tour d'amour - Liebesgeschichten aus Bonn

Eine Tour durch Bonn rund um die Liebe bietet der Veranstalter „ StattReisen Bonn erleben“ am Samstag an. Von Liebe, Leiden, Lust und Lastern in Bonn erzählt diese Führung, die Geschichten um Prinzessin Viktoria von Preußen, Luigi Pirandello oder Johanna und Gottfried Kinkel aufleben lassen. Besucht werden dabei die Treffpunkte der Liebenden sowie der Ort einer skandalösen Hochzeit des Kurfürsten Gebhard von Truchseß mit Agnes von Mansfeld.

Treffpunkt: Altes Rathaus, Marktplatz in Bonn

Zeit: Samstag, 13. November, 14 bis 16 Uhr

Kosten: 10 Euro (ermäßigt 8 Euro)

Weitere Infos gibt es hier

Karneval in der Lanxess-Arena

Die Band Querbeat tritt in der Lanxess-Arena in Köln auf. Foto: Firley

Karnevalistisch geht es am Wochenende in der Lanxess-Arena in Köln zu. Los geht es mit einem Konzert der Köln-Bonner Brasspop-Band Querbeat am Freitagabend. Mit ihrem neuen Album „Radikal positiv“ geht die 13-köpfige Band auf Tour. Für das Konzert gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen).

Ort: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln

Zeit: Freitag, 12. November, 20 Uhr

Karten: Tickets ab 29,67 Euro bei bonnticket.de

Am Samstag finden sich die närrischen Anhänger dann zum Elften im Elften zusammen, um den Beginn der neuen Session zu feiern. Für Programm sorgen die Größen des Kölner Karneval wie Brings, die Höhner, Bläck Fööss, Cat Ballou und Kasalla. Auch bei dieser Veranstaltung gilt die 2G-Regel.

Ort: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln

Zeit: Samstag, 13. November, 10 Uhr sowie 18 Uhr

Karten: Tickets ab 31,37 Euro bei bonnticket.de

Pippi in Taka-Tuka-Land

Das Junge Theater in Beuel führt am Wochenende das Stück „Pippi in Taka-Tuka-Land“ auf. Die Aufführung richtet sich an Zuschauer ab fünf Jahren und erzählt die Geschichte von Pippi Langstrumpf und ihren Freunden. Die Abenteuer des „stärksten Mädchen der Welt“ gibt es an mehreren Terminen zu sehen.

Ort: Junges Theater Bonn,Hermannstraße 50, 53225 Bonn

Zeit: Freitag ab 10 Uhr, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr

Karten: Tickets ab 13,90 Euro bei bonnticket.de

Zauberhaft im GOP

Variete-Theater mit artistischer und musikalischer Unterhaltung steht beim GOP-Theater in Bonn auf dem Programm. Die aktuelle Show „Zauberhaft“ verspricht das Spiel mit der Illusion und macht Zauberei und Magie zum künstlerischen Erlebnis.

Ort: GOP Variete Bonn, Karl-Carstens-Str. 1, 53113 Bonn

Zeit: Freitag bis Sonntag, jeweils 18 und 21 Uhr

Karten: Tickets ab 48,40 Euro bei bonnticket.de

Art Fair - Kunstmesse im Frauenmuseum

Von Freitag bis Sonntag veranstaltet das Frauenmuseum die Kunstmesse „Art Fair“. Auf die Besucher wartet neben hochkarätiger Kunst auch ein Rahmenprogramm mit After-Show-Party sowie einem Streetfood-Markt im Innenhof des Museums.

Ort: Im Krausfeld 10, 53111 Bonn

Zeit: Freitag bis Sonntag, jeweils 18 und 21 Uhr

Karten: Tickets gibt es im Vorverkauf ab 11,90 Euro bei bonnticket.de

Cheapart und Deluxe in der Fabrik 45

Ebenfalls um Kunst dreht sich die Cheapart in der Fabrik 45. Am Wochenende bieten dort mehr als 50 Künstler ihre Werke zum Verkauf an. Malerei, Skulpturen, Fotografien sowie Zeichnungen für 100 bis 1000 Euro werden angeboten. Die Veranstaltung erstreckt sich diesmal über drei Tage.

Ort: Fabrik 45, Hochstadenring 45, 53111 Bonn

Zeit: Freitag bis Sonntag, jeweils 18 und 21 Uhr

Karten: Tickets und weitere Infos gibt es im Vorverkauf für 4 Euro beim Veranstalter

Souvenir im Contra-Kreis-Theater

„Die Leute mögen behaupten, dass ich nicht singen kann. Aber niemand kann behaupten, ich hätte nicht gesungen.“ Getreu diesem Motto trat die reiche amerikanische Erbin Florence Foster Jenkins in den 1930er- und 1940er-Jahren auf. Noch heute sollen ihre Platten Kultstatus haben. Selbstbewusst und talentfrei formt sie ein Duo mit dem aus armen Verhältnissen stammenden Pianisten Cosme McMoon. Gespielt wird dieses von Barbara Köhler und Stephan Ohm in dem Theaterstück „Souvenir“ des Contra-Kreis-Theaters, welches die Beziehung des ungleichen Paars zum Thema hat.

Ort: Fabrik 45, Hochstadenring 45, 53111 Bonn

Zeit: Freitag und Samstag, jeweils ab 19.30 Uhr, Sonntag ab 18 Uhr

Karten: Tickets und weitere Infos gibt es im Vorverkauf ab 17,60 Euro bei bonnticket.de

Schallplatten- und CD-Börse im Brückenforum

Vinyl erfreut sich bei Sammlern und Musikliebhabern seit Jahren über ungebrochener Nachfrage, und auch die gute alte CD ist trotz digitaler Streaming-Angebote nicht tot zu kriegen. Am Samstag bekommen die Tonträger auf der Schallplatten- und CD-Börse im Brückenforum ihren großen Auftritt. Verkauft werden daneben auch DVDs, Poster, T-Shirts und anderes Merchandising.

Ort: Friedrich-Breuer-Str. 17, 53225 Bonn

Zeit: Sonntag, 14. November, ab 11 Uhr

Weitere Infos gibt es hier

Konzert im Kult41

Zwei Bands treten am Samstag im Kult41 in Bonn auf. Die französisch-schweizerische Band Raskolnikov lehnt ihren Bandnamen an eine Romanfigur des russischen Autors Dostojewski an und liefert dazu düstere und hypnotische Musik. Der Kölner Band Kadeadkas gelingt ein Mix aus dem Post-Punk-Sound der 1980er und psychedelischen Elementen der 1970er. Der Abend findet unter 2G-Regeln statt.

Ort: Kult41, Hochstadenring 41, 53111 Bonn

Zeit: Samstag, 13. November, ab 19 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Weitere Infos gibt es hier

