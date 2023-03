Events in Bonn und der Region Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Als amtierender deutscher Meister starten die Bonn Capitals zuversichtlich in die neue Saison. Zum Saisonauftakt der Baseball-Bundesliga treffen sie auf die Paderborn Untouchables, gegen die sie sich in ihrem letzten Pflichtspiel erfolgreich durchsetzen konnten. Nach dem Night Game am Samstag geht es am Sonntag um 12 Uhr weiter.