Events in Bonn und der Region Adventsmarkt und Kurpark on Ice: Tipps für das Wochenende

Eisiges Fahrvergnügen auf 450 Quadratmeter bietet „Kurpark on Ice“ vom 1. Dezember bis zum 14. Januar in Bad Neuenahr-Ahrweiler. An Wochenenden gibt es neben Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen auch ein kulinarisches Angebot. Zur feierlichen Eröffnung am 1. Dezember gibt Torben Klein ein rheinisch-weihnachtliches Mitsingkonzert direkt an der Eisbahn. Neben Weihnachtsliedern spielt der ehemalige Bassist der Kölner Band „de Räuber“ auch eigene Titel.