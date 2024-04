Unternehmungen in Bonn und der Region Bonn-Marathon und Street Food Festival: Tipps für das Wochenende

Bei angenehmen Frühlingstemperaturen nehmen am Sonntag mehr als 13.000 Läufer am Bonn-Marathon teil. In diesem Jahr steht der Lauf unter dem Motto "75 Jahre Grundgesetz – Demokratie made in Bonn". Auf der Marathonmesse können Läufer ihre Startunterlagen abholen oder Nachmeldungen für die letzten Startplätze des Marathons vornehmen. An den Messeständen informieren Unternehmen zu Themen wie Laufsport, Fitness und Sportausrüstung. Alle Informationen zu Sperrungen, Umleitungen und zum Marathongeschehen gibt es in unserem Liveblog.