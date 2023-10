Events in Bonn und der Region Klimatag und Dunkelkonzert: Tipps für das Wochenende

Mit Schuberts „Winterreise“ durch den Herbst: Der britische Tenor Ian Bostridge und der Pianist Rostislav Krimer laden zu einem einzigartigen Konzertabend in das Beethovenhaus ein. Im Anschluss an das Konzert stellt der Tenor und promovierte Historiker sich den Fragen zu seinem Buch „Schubert’s Winter Journey: anatomy of an obsesssion“ (dt.: Schuberts Winterreise: Anatomie einer Besessenheit), das 2015 veröffentlicht wurde. Tickets für das Konzert des Ost-West-Festivals gibt es hier.