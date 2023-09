Events in Bonn und der Region Offene Ateliers und Weinfeste: Tipps für das Wochenende

Das Weinfest in Erpel stellt unter dem Motto „Wine in Moderation“ Weine der Winzer des Mittelrheins vor. Das dritte Weinfest in Vilich-Müldorf verspricht Weine aus aller Welt gepaart mit Musik aus dem spanischen und lateinamerikanischen Raum. Zudem stehen an der Ahr zwei Weinfeste an diesem Wochenende an.