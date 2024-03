Unternehmungen in Bonn und der Region Osterkirmes und Schallplattenbörse: Tipps für das Wochenende

Ab Freitag geht es auf der Osterkirmes in Beuel rund, das Brückenforum füllt sich am Sonntag mit Schallplatten und Musikfans und in der Altstadt lädt die Bio-Gastro-Messe zu einem umfangreichen Programm ein. Mit zwei neuen Ausstellungen, reichlich Newcomer-Musik und einer neuen Inszenierung an der Oper kommt auch das Kulturprogramm nicht zu kurz.