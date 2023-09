Events in Bonn und der Region Pützchens Markt und Bonner SDG-Tage: Tipps für das Wochenende

Amerikanische Avantgarde, ein Konzert zwischen Barock, Romantik und Moderne und die 17 UN-Ziele in orchestraler Gestaltung: Das Beethovenfest entführt Musikliebhaber an diesem Wochenende auf eine musikalische Reise durch Raum und Zeit. Mit „Sieben letzten Worten“ verabschiedet das ensemble reflektor Bonnerinnen und Bonner am Sonntagabend in die neue Woche.