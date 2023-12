Events in Bonn und der Region Adventsmarkt und Familienfilmtag: Tipps für das Wochenende

Zwölf Jahre sind seit der tunesischen Revolution vergangen. Wie sich die Rolle der Arbeit und das Leben der Menschen in Tunesien seitdem verändert hat, präsentiert der Bonner Street-Fotograf und Politikstudent Malek Sayadi in zwölf Fotografien. Zur Vernissage am Freitag steht der Künstler Rede und Antwort.