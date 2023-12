Events in Bonn und der Region Poetry-Slam und Silvesterkonzert: Tipps für das lange Wochenende

Am zweiten langen Wochenende in Folge gibt es klassische Musik, Wortfeuerwerke und winterliche Stimmung. Puccinis Oper „Madama Butterfly“ kehrt zurück in das Programm der Bonner Oper, in Bad Godesberg lädt die „Weihnachtliche Nachlese“ zu Glühwein und Reibekuchen ein und die Bundeskunsthalle präsentiert das Werk der Künstlerin Anna Oppermann. Diese und weitere Tipps für das lange Wochenende im Überblick.