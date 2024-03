Unternehmungen in Bonn und Region Frauentag und Lit.Cologne: Tipps für das Wochenende

1911 wurde er in Deutschland zum ersten Mal offiziell gefeiert, in Bonn steht er dieses Jahr unter dem Motto „austauschen, feiern, informieren“: Zum Internationalen Frauentag, auch Weltfrauentag, finden auch in und um Bonn zahlreiche Veranstaltungen statt. Verschiedene Workshops thematisieren die Rolle der Frau in Kriegen, geben einen historischen Überblick über die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und informieren zu Themen wie Equal Pay, Rente und Frauenrechte. In Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Bonn zeigt das Woki den mehrfach ausgezeichneten Film „We want Sex“ (Originaltitel: Made in Dagenham). Außerdem stellen sich rund 30 Vereine, Beratungsstellen und Organisationen, die sich für Frauenrechte einsetzen, im Stadthausfoyer vor.