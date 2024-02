Unternehmungen in Bonn und Region Rockige Nächte und eine Fotoausstellung: Tipps für das Wochenende

Der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist zwei Jahre her. Am Sonntag ist der letzte Tag der Ausstellung „Unabhängigkeit! Fotografien aus der Ukraine 1991-2023“. Die Ausstellung zeigt Aufnahmen und Objekte aus der jüngsten Geschichte der Ukraine. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit den Fotografen Mstislav Chernov und Evgeniy Maloletka. Am Vormittag gibt es eine letzte Führung.