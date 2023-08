Events in Bonn und der Region Jeck im Sunnesching und Beethovenfest: Tipps für das Wochenende

Abenteuer, Seefahrt, Selbstfindung: Das NN Theater füllt die Klosterruine Heisterbach mit drei zeitlosen Abenteuern. Am Freitag begleiten Zuschauer den Dramatiker Molière in das barocke Frankreich, am Samstag lädt Kapitän Nemo auf die Nautilus ein und am Sonntag tritt Odysseus seine gefährliche Heimreise an.