Events in Bonn und der Region Code Week und Toys2Masters-Finale: Tipps für das Wochenende

An diesem Wochenende dreht sich alles um den Wettbewerb: Sechs Nachwuchskünstler stehen im Finale von Toys2Masters, beim Poetry-Slam auf der Rheinbühne treten Künstlerinnen und Künstler mit Wortakrobatik gegeneinander an und beim Kunstlied-Slam müssen auch Komponisten wie Schumann und Brahms wieder in den Ring steigen. Noch mehr Musik gibt es in Bad Godesberg und vor der Bundeskunsthalle, während Kinder und Jugendliche sich zwei Wochen lang mit Programmieren beschäftigen und 44 Kunstschaffende ihre Gefühle zu den Protesten im Iran künstlerisch darstellen. Unsere Tipps für das Wochenende im Überblick.