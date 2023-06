Events in Bonn und der Region Beethoven Tag und FeenCon: Tipps für das Wochenende

Eine besondere Quest eröffnet sich Besuchern am Wochenende in der Integrierten Gesamtschule in Beuel. Umgeben von Feen, Elfen und anderen magischen Wesen können Besucher sich im Pen and Paper versuchen, sich an den zahlreichen Buchständen in weit entfernten Fantasiewelten verlieren oder Kerzen nach mittelalterlichem Vorbild herstellen. Zwischen spannenden Lesungen und magischen Abenteuern stehen auch Stabkampf, Tanz und Magie auf dem Programm. Alle Programmpunkte können hier eingesehen werden. Tickets gibt es hier.