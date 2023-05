Events in Bonn und der Region Muttertag und Jazzfest: Tipps für das Wochenende

Das Wochenende beim Spaziergang durch blühende Gärten am Muttertag ausklingen lassen, am Samstag die neue Lieblingssportart auf dem Münsterplatz finden und am Freitag bei GoVinum mit einem Gläschen Wein in das Wochenende starten: In Bonn und der Region gibt es zahlreiche spannende Events am Wochenende. Außerdem feiert Friesdorf seine alljährliche Maikirmes, das Bonner Jazzfest verwöhnt Zuhörer mit hochkarätigen Interpreten und zwei neue Ausstellungen bereichern Bonns Kunstszene.