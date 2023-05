Events in Bonn und der Region Rock am Ring und Museumsmeilenfest: Tipps für das Wochenende

Am ersten Juni startet auch das Sion Sommer Kino in Köln in die Open-Air-Saison. Bis Anfang September können Filmfans Blockbuster, Literatur und Stand-Up in romantischer Rheinkulisse genießen. An diesem Wochenende kommen die besten Outdoorsport- und Abenteuerfilme aus 2022, die Oscar-prämierte Komödie Everything everywhere all at once und die Live Mix Show Kopfkino Open Air Vol. 8 auf die große Leinwand. Kurz vor Filmbeginn wird an jedem Abend 15 Minuten lang musikalische Kurzkunst präsentiert. Das gesamte Programm ist hier einsehbar.