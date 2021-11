Tipps und Termine : Diese Events stehen am Wochenende in Bonn und der Region an

Die Vorweihnachtszeit beginnt: Erste Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet. Foto: dpa/Jens Kalaene

Service Bonn Konzerte, Ausstellungen, Glühweintrinken auf dem Weihnachtsmarkt oder ein Theaterspaziergang durch Bonn, der Sie ins Jahr 1909 führt: Am Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen an. Wir geben Tipps für die Freizeitplanung von Groß und Klein.

Am dritten November-Wochenende gibt es in Bonn und der Region zahlreiche Events, die auf Besucher warten. Langsam wird es weihnachtlich: Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten, ebenso wie die Bonner Eisbahn. Für diejenigen, denen es draußen zu kalt ist, bietet sich ein Besuch im Theater, auf einem Konzert oder im Museum an. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

„Good Game Gretel“ im Theater Marabu

In „Good Game Gretel“ begeben sich zwei Perfomerinnen und Performer auf die Spur von Hänsel und Gretel. In einer düsteren Märchenwelt hinterfragen sie das Märchen: Wer könnten Hänsel und Gretel heute sein? Warum können sie nicht nach Hause? Welche Probleme müssen sie lösen und welche Gefahren überwinden?

In einer Mischung aus Märchen, Computerspiel und realen Erfahrungen erzählt „Good Game Gretel“ vom Umgang mit Familienproblemen und Einsamkeit, aber auch von der Lust, im Spiel Hindernisse zu überwinden und Handlungsspielräume zurückzuerobern.

Ort: Theater Marabu, Kreuzstr. 16, 53225 Bonn

Theater Marabu, Kreuzstr. 16, 53225 Bonn Zeit: Sonntag, 21. November, 15 und 18 Uhr

Sonntag, 21. November, 15 und 18 Uhr Eintritt: Tickets gibt es für 11 Euro (Jugendliche, Azubis, Studenten: 7,50 Euro) hier

Bonn on Ice

Etwas später als zunächst geplant eröffnet am Freitag „Bonn on Ice“, die Eisbahn im Bonner Stadtgarten. Der Ausfall einer alten Pumpe hat den Zeitplan durcheinandergebracht. Der Veranstalter hofft aber, dass die geplante Eröffnung am Freitag gelingt.

Ort: Stadtgarten, Anfahrt mit den Linien 16, 63 und 66 bis zur Haltestelle "Universität/Markt"

Stadtgarten, Anfahrt mit den Linien 16, 63 und 66 bis zur Haltestelle "Universität/Markt" Öffnungszeiten: Freitag und Samstag: 10 bis 22 Uhr, Sonntag bis Donnerstag: 10 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 10 bis 22 Uhr, Sonntag bis Donnerstag: 10 bis 21 Uhr Eintritt: 6 Euro (Kinder 4 Euro); Schlittschuh-Verleih: 6 Euro pro Paar

6 Euro (Kinder 4 Euro); Schlittschuh-Verleih: 6 Euro pro Paar Schlittschuhkurse und Eisstockschießen sind hier buchbar

Die Eisbahn im Bonner Stadtgarten eröffnet planmäßig am Freitag. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Weihnachtsmarkt in Bonn

Es ist wieder soweit: Auf dem Bonner Weihnachtsmarkt können Besucherinnen und Besucher zwischen den rund 165 Buden schlendern, Glühwein trinken und die vorweihnachtliche Stimmung genießen. In diesem Jahr wird erneut der Remigiusplatz in das vorweihnachtliche Treiben integriert. Die weitere Buden und Stände sind auf Münsterplatz, Bottlerplatz, Friedensplatz, Windeckstraße, Vivatsgasse und Poststraße verteilt. Am Samstag ertönt ab 17 Uhr weihnachtliche Blasmusik vom Gerüst des Bonner Münsters.

Lesen Sie auch Corona-Pandemie : Diese Regeln gelten in diesem Jahr auf dem Bonner Weihnachtsmarkt

Aufgrund der stark steigenden Anzahl von Corona-Infektionen gilt auf dem gesamten Gelände jedoch die Maskenpflicht sowie die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene erhalten Zutritt, das Ordnungsamt hat stichprobenartige Kontrollen angekündigt. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Ort: rund um den Münsterplatz, Bonn

rund um den Münsterplatz, Bonn Öffnungszeiten: Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr, Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21.30 Uhr

Markt „Rund um den Weihnachtsbaum“ in Bad Godesberg

Vorweihnachtliche Stimmung gibt es auch auf dem Moltkeplatz in Bad Godesberg. Dort können sich Besucher bei Glühwein, Punsch und Co. aufwärmen. Eine Übersicht über alle Weihnachtsmärkte in der Region sowie die dort geltenden Corona-Regeln gibt es hier.

Ort: Moltkeplatz, 53173 Bonn-Bad Godesberg

Moltkeplatz, 53173 Bonn-Bad Godesberg Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr

Theaterspaziergang „Shoppen in Bonn vor 100 Jahren“

Damals, vor 100 Jahren, kam man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Die Warenwelt veränderte sich radikal. Ein Einkaufsbummel glich einem Abenteuer und verlangte viel Aufmerksamkeit, um die vielen Neuigkeiten wahrzunehmen, die überall in der Stadt auftauchten. Hier das neue Geschäft am Markt, in dem es warme Speisen aus einem Automaten geben sollte. Dort die sogenannten "Kolonialwaren"-Läden, wo es nun das neue Puddingpulver von einem gewissen Dr. Oetker zu kaufen gab. In der Apotheken erhielt man neben Medizin jetzt auch Joghurt. Und dann erst das neue Kaufhaus Tietz, mit dem zugleich eine neue Architektur in Bonn einzog. Riesige Schaufenster, ein großer Lichthof, ein Erfrischungsraum und Fahrstühle luden zum Schlendern und Schauen ein, boten aber auch neue gesellschaftliche Freiheiten.

Zusammen mit "Perle" Berta begeben sich Besucherinnen und Besucher beim Theaterspaziergang auf einen Einkaufsbummel durch das Bonn um 1909. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Waren, sondern auch das gesellschaftliche Zusammenspiel von Kundschaft, Geschäften sowie Verkäuferinnen und Verkäufern.

Treffpunkt: Altes Rathaus, Marktplatz in Bonn

Altes Rathaus, Marktplatz in Bonn Zeit: Freitag, 19. November, 14 bis 16 Uhr

Freitag, 19. November, 14 bis 16 Uhr Kosten: 12 Euro (ermäßigt 10 Euro)

12 Euro (ermäßigt 10 Euro) Weitere Infos gibt es hier

Repair-Café in der Ermekeilkaserne

Wie jeden dritten Samstag im Monat findet auch an diesem Wochenende wieder das Näh- und Repair-Café in der Ermekeilkaserne in der Bonner Südstadt statt. Ziel der Ermekeilinitiative ist es, Müll zu reduzieren. Zusammen mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern suchen Gäste nach Lösungen, wie sie kaputte Gegenstände noch reparieren können.

Ort: Haus 8 der ehemaligen Ermekeilkaserne, Eingang durch das Gartentor gegenüber von Ermekeilstraße 52, 53113 Bonn

Haus 8 der ehemaligen Ermekeilkaserne, Eingang durch das Gartentor gegenüber von Ermekeilstraße 52, 53113 Bonn Zeit: Samstag, 20. November, 14 bis 17 Uhr

Paul Panzer in Siegburg

Comedian Paul Panzer kommt mit seinem neuen Programm "Midlife Crisis ... willkommen auf der dunklen Seite“ ins Rhein-Sieg-Forum. Jetzt, wo er die 40 überschritten hat, ist er ins Grübeln gekommen. Die Midlife-Crisis macht auch vor einem Paul Panzer nicht halt. So versucht er Antworten zu finden auf Fragen wie: Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Woher kommt das Gefühl, von nun an ginge es nur noch bergab? Und was hilft dagegen? Weitere Infos zu den geltenden Hygiene-Regeln finden Sie hier.

Ort: Rhein-Sieg-Forum, Bachstr. 1, 53721 Siegburg

Rhein-Sieg-Forum, Bachstr. 1, 53721 Siegburg Zeit: Sonntag. 21. November, 19 Uhr

Sonntag. 21. November, 19 Uhr Karten: Tickets ab 33,90 Euro, hier geht’s zur Online-Bestellung

Paul Panzer tritt in Siegburg auf. Foto: dpa

Zauberhaft im GOP

Variete-Theater mit artistischer und musikalischer Unterhaltung steht beim GOP-Theater in Bonn auf dem Programm. Die aktuelle Show „Zauberhaft“ verspricht das Spiel mit der Illusion und macht Zauberei und Magie zum künstlerischen Erlebnis.

Ort: GOP Variete Bonn, Karl-Carstens-Str. 1, 53113 Bonn

GOP Variete Bonn, Karl-Carstens-Str. 1, 53113 Bonn Zeit: Freitag und Samstag: 18 und 21 Uhr, Sonntag: 14 und 18 Uhr

Freitag und Samstag: 18 und 21 Uhr, Sonntag: 14 und 18 Uhr Karten: Tickets ab 48,40 Euro bei bonnticket.de

Ausstellung „Egal, wie du es siehst - ich sehe es anders“

Das LVR-Landesmuseum in Bonn zeigt Werke von Herbert Döring, der in diesem Jahr mit dem Rheinischen Kunstpreis ausgezeichnet wurde. Der 1944 geborene Kölner ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Fotokünstler Deutschlands. Die Ausstellung bietet mit zahlreichen Polaroid-Arbeiten, den „Diazetta“, und ausgesuchten Werkgruppen einen umfassenden Einblick in das Schaffen des Künstlers seit den 1980er-Jahren.

Am Samstagnachmittag ist der Künstler selbst vor Ort und führt im Dialog in seine Praxis und Denkprozesse ein.

Ort: LVR-Landesmuseum, Colmantstr. 14-16, 53115 Bonn

LVR-Landesmuseum, Colmantstr. 14-16, 53115 Bonn Öffnungszeiten: Samstag, 20. November, 15 bis 17.30 Uhr

Samstag, 20. November, 15 bis 17.30 Uhr Karten: 10 Euro inklusive Museumseintritt (7,50 Euro ermäßigt), hier können Sie vorbestellen

Benefizkonzert des Bach-Chors Bonn

Mit dem ersten Konzert nach einer langen Corona-Pause will der Bach-Chor Bonn einen Beitrag leisten zum Wiederaufbau in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten. Neben Werken von Johann Sebastian Bach stehen Stücke von Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz und Henry Purcell auf dem Programm. Es gilt die 3G-Regel sowie Maskenpflicht.

Ort: Kirche St. Maria Magdalena, Magdalenenstraße 25, 53121 Bonn-Endenich

Kirche St. Maria Magdalena, Magdalenenstraße 25, 53121 Bonn-Endenich Zeit: Sonntag, 21. November, ab 17 Uhr

Sonntag, 21. November, ab 17 Uhr Eintritt: kostenlos, um eine Spende für die Flutopfer wird gebeten

