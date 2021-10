Horror-Stadtführung, Poetry Slam, Konzerte : Diese Events stehen am Wochenende in Bonn und der Region an

So oder so ähnlich dürften am Wochenende auch viele Halloween-Fans in Bonn und der Region anzutreffen sein. Was außer Halloween-Partys ansteht, erfahren Sie in unseren Freizeit-Tipps. (Symbolfoto) Foto: dpa/Helmut Fricke

Bonn Das Halloween-Wochenende steht vor der Tür und bringt Grusel-Atmosphäre nach Bonn. Aber auch abseits vom Hexen- und Geistertreiben gibt es eine Reihe von Events und Veranstaltungen. Wir geben Tipps für die Freizeitplanung.

Das letzte Oktober-Wochenende steht in Bonn und der Region ganz im Zeichen von Halloween. Neben gruseligen Partys und Halloween-Konzerten gibt es sogar eine Horror-Stadtführung. Doch auch für diejenigen, die keine Lust auf das Geister-und-Hexen-Spektakel haben, wird am Wochenende einiges geboten: offene Ateliers, ein Poetry-Slam, Gospelkonzerte, Theater-Aufführungen, das Finale der Blindenfußball-Bundesliga und eine Buch-Signierstunde mit einem bekannten Musiker. Hier ein Überblick über die besten Events am Wochenende in Bonn und der Region:

Halloween-Partys in Bonn und der Region

Während Kinder an Halloween am liebsten verkleidet um die Häuser ziehen und „Süßes oder Saures“ verlangen, gehen viele Erwachsene lieber feiern. Dazu gibt es am Halloween-Wochenende mehr als genug Gelegenheiten. Eine Übersicht der Halloween-Partys in Bonn und der Region finden Sie hier.

Theaterstück „Souvenir“

In den 1930er und 1940er Jahren sang die reiche amerikanische Erbin Florence Foster Jenkins vor ihrem New Yorker Publikum die Klassiker der Opernliteratur nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern auch gnadenlos falsch. Ihre Plattenaufnahmen genießen heute noch Kultstatus. „Souvenir“ erzählt die Geschichte der unerschütterlichen, selbstbewussten und sagenhaft talentfreien Sopranistin aus der Perspektive ihres Pianisten Cosme McMoon.

Cosme McMoon (gespielt von Stephan Ohm), hochbegabt aber arm, geplagt von Selbstzweifeln, hadernd mit der Abhängigkeit von künstlerisch unbefriedigenden Jobs und anfangs von rein finanziellen Interessen geleitet, wird zunehmend in die Welt und bizarre Sichtweise der Florence Foster Jenkins (Barbara Köhler) verwickelt.

Aufführungen: Fr. 29.10.21 - 19.30 Uhr, Sa. 30.10.21 - 19.30 Uhr, So. 31.10.21 - 18 Uhr

Fr. 29.10.21 - 19.30 Uhr, Sa. 30.10.21 - 19.30 Uhr, So. 31.10.21 - 18 Uhr Ort: Contra-Kreis Theater, Am Hof 3 - 5, 53113 Bonn

Contra-Kreis Theater, Am Hof 3 - 5, 53113 Bonn Tickets: ab 17,60 Euro

ab 17,60 Euro Weitere Infos: Souvenir im Contra-Kreis Theater, Bonn

Buch-Signierstunde mit Peter Maffay

Peter Maffay ist nicht nur Sänger und Komponist, sondern nun auch Autor. Genauer gesagt: Kinderbuch-Autor. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer hat Maffay „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ geschrieben. Das Buch erzählt von Anouk, die eines gar nicht mag: Schlafengehen. Umso mehr wundern sich ihre Eltern, als Anouk plötzlich voller Vorfreude abends zu Bett geht. Denn neuerdings erlebt Anouk nachts aufregende Abenteuer. Bei der Signierstunde beantworten Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay kleinen und großen Leserinnen und Lesern alle Fragen zu der Geschichte.

Zeit: Fr. 29.10.21 - 16 Uhr

Fr. 29.10.21 - 16 Uhr Ort: Thalia-Buchhandlung, Markt 24, 53111 Bonn

Thalia-Buchhandlung, Markt 24, 53111 Bonn Weitere Infos: Signierstunde mit Peter Maffay, Thalia Bonn

Peter Maffay und seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer signieren am Freitag in der Thalia-Buchhandlung ihr Buch „Anouk, die nachts auf Reisen geht“. Foto: dpa/Mike Andrae

Horror-Stadtführung durch Bonn

Pünktlich zu Halloween nehmen Jung-Historiker Daniel Friesen und sein Team vom Bonner Tourismus Start-Up “Bonn City Tours” Gäste mit auf einen Spaziergang in die dunkle Vergangenheit der Bundesstadt. Neben schaurigen Geschichte über alte Strafprozesse, die Pest, Hexentribunale und Märtyrer, geht der Blick auch hin zu alten Friedhöfe, die sich hinter den 2000 Jahre alten Bonner Stadtmauern verbergen.

Zeit: So. 31.10.21 - 16 Uhr und 18 Uhr; um 16 Uhr gibt es auch eine Führung auf Englisch

So. 31.10.21 - 16 Uhr und 18 Uhr; um 16 Uhr gibt es auch eine Führung auf Englisch Treffpunkt: Beethovendenkmal am Münsterplatz, Bonn

Beethovendenkmal am Münsterplatz, Bonn Tickets: 13 Euro Vorverkauf, 16 Euro vor Ort

13 Euro Vorverkauf, 16 Euro vor Ort Weitere Infos: Horror-Stadtführung durch Bonn

„Rheinreden“-Poetry-Slam in der Pantheon Lounge

In der Lounge des Bonner Pantheons wird es wieder einmal jung, bunt und laut. Nachwuchspoetinnen und -poeten zwischen zehn und 20 Jahren treten beim U20-“Rheinreden“-Poetry-Slam mit ihren Werken ans Mikrofon.

Durch das Programm führen die beiden landesweit bekannten Poetry-Slammerinnen Ella Anschein und Jana Goller.

Zeit: So. 31.10.21 - 14 Uhr, Einlass ab 12.30 Uhr

So. 31.10.21 - 14 Uhr, Einlass ab 12.30 Uhr Ort: Pantheon-Lounge, Siegburger Straße 42, 53229 Bonn

Pantheon-Lounge, Siegburger Straße 42, 53229 Bonn Tickets: 10 Euro, 5 Euro ermäßigt

10 Euro, 5 Euro ermäßigt Weitere Infos: „Rheinreden“-U20-Poetry-Slam

Halloween-Rock mit „The Bad Keys“ in Hennef

Die Classic-Rock-Coverband „The Bad Keys“ sorgt am Halloween-Abend in der Musikkneipe Jaja in Hennef für Stimmung.

Zeit: So. 31.10.21 - 19 Uhr

So. 31.10.21 - 19 Uhr Ort: Jaja, Frankfurter Str. 75, 53773 Hennef

Jaja, Frankfurter Str. 75, 53773 Hennef Weitere Infos: „The Bad Keys“ im Jaja, Hennef

Offene Ateliers in der Bonner Südstadt

33 Künstlerinnen und Künstler laden im Rahmen der „SüdstART“-Reihe in der Bonner Südstadt wieder in ihre Ateliers ein. Von Malerei und Fotografie über Gefäßkeramik, Bildhauerei und Videoinstallationen bis hin zu Schmuckdesign und konzeptioneller Kunst sind zahlreiche Kunstformen vertreten.

Zeit: Sa. 30.10. 21 und So. 31.10.21 - 14 bis 19 Uhr

Sa. 30.10. 21 und So. 31.10.21 - 14 bis 19 Uhr Ort: verschiedene Orte, Südstadt Bonn - eine Übersicht der teilnehmenden Ateliers finden Sie hier

verschiedene Orte, Südstadt Bonn - eine Übersicht der teilnehmenden Ateliers finden Sie hier Weitere Infos: Offene Ateliers in der Südstadt, Bonn

Gospelkonzerte „Joy’n’Glory“ in Wachtberg und Swisttal

Der Gospelchor „Joy’n’Glory“ gibt am Wochenende gleich zwei Benefizkonzerte: am Samstag eines für die Lions-Club-Weihnachtsgeschenkeaktion für Kinder und Senioren in Wachtberg, am Sonntag zugunsten der Flutopfer in Swisttal. Die 35 Sängerinnen und Sänger werden in der Regel von einem Pianisten begleitet, Percussions unterstreichen das Tempo und das Temperament der Musik.

Konzert I - Zeit: Sa. 30.10. 21 - 18 Uhr

Sa. 30.10. 21 - 18 Uhr Ort: Sa.: Kirche St. Maria Rosenkranzkönigin, Am Bollwerk 5b, Wachtberg-Berkum

Sa.: Kirche St. Maria Rosenkranzkönigin, Am Bollwerk 5b, Wachtberg-Berkum Konzert II - Zeit: So. 31.10.21 - 15.30 Uhr

So. 31.10.21 - 15.30 Uhr Ort: Gesamtschule Swisttal, Blütenweg 10, 53913 Swisttal-Heimerzheim

Gesamtschule Swisttal, Blütenweg 10, 53913 Swisttal-Heimerzheim Weitere Infos: Gospelchor „Joy’n’Glory“

Stadtführung „Brauereien und Bierkultur in Bonn“

Unzählige Brauereien in städtischem, privatem und kirchlichem Besitz prägten einst das Bonner Stadtbild. Daraus entstanden sind zahlreiche Geschichten, Traditionen und Streitereien um das beste Bier. Wer die Bonner Brauereien und Bierhäuser als einen Teil der Stadtkultur von den Anfängen der Braukultur bis heute erkunden will, hat dazu am Samstag Gelegenheit. Neben den Geschichten um Gambrinus, Arnulf und Laurentius geht es auch um die Regeln der Bierbraukunst und die Gründung des Bürgerlichen Brauhauses Bonn, aus dem später die Kurfürsten-Brauerei hervorging. Auch von der Wirtin, die als Hexe verbrannt wurde, von bekannten Besitzern und Pächtern und vom Fassbier-Streik der Bonner Gastronomen wird die Rede sein.

Zeit: Sa. 30.10. 21 - 18 bis 20.30 Uhr

Sa. 30.10. 21 - 18 bis 20.30 Uhr Treffpunkt: Hauptportal des Bonner Münsters

Hauptportal des Bonner Münsters Tickets: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro - eine Anmeldung ist erforderlich unter 0228/654553 oder per Mail: info@stattreisen-bonn.de

12 Euro, ermäßigt 10 Euro - eine Anmeldung ist erforderlich unter 0228/654553 oder per Mail: info@stattreisen-bonn.de Weitere Infos: Brauereien und Bierkultur in Bonn

Finale der Blindenfußball-Bundesliga

Am Samstag findet mitten in der Bonner Innenstadt das Finale der Blindenfußball-Bundesliga statt. Beim Blindenfußball ist der Ball etwas kleiner und vor allem deutlich schwerer als der normale Fußball. Der Grund: In das Spielgerät sind Rasseln eingebaut, damit die Spieler ihn akustisch wahrnehmen und lokalisieren können. Am Samstag geht es auf dem Bonner Münsterplatz um die Deutsche Meisterschaft.

Zeit: Sa. 30.10. 21 - 10 bis 18 Uhr

Sa. 30.10. 21 - 10 bis 18 Uhr Treffpunkt: Münsterplatz, Bonn

Münsterplatz, Bonn Weitere Infos: Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga

