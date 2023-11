Events in Bonn und der Region Weihnachtsmarkt und Filmfestival: Tipps für das Wochenende

An vier Themenabenden präsentiert das schottisch-gälische Filmfestival Filme, Dokumentationen und Animationen in der keltischen Sprache Schottlands. Dieser Sonntag ist der Musik gewidmet: Im Kammermusiksaal des Beethovenhauses werden schottische Lieder Beethovens sowie ihre gälischen Originale auf die Bühne gebracht. Im Anschluss gehen Zuschauer mit der BBC Dokumentation Òrain in Wien, Bonn und dem schottischen Hochland auf Spurensuche nach Beethovens schottischen Liedern. Die Produzentinnen Louise Scott und Lucinda Broadbent werden anwesend sein.