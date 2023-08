Events in Bonn und der Region Weinfest und BurgRock: Tipps für das Wochenende

Die 18. Auflage der Französischen Filmtage Bonn nimmt Zuschauer mit in das Centre de jour L’Adamant in Paris, auf eine kleine Insel vor der Küste Frankreichs und auf entfernt gelegene Berggipfel. Die Filmliebhaber sind dazu angehalten, die Filme mit den Schulnoten eins bis fünf zu bewerten. Der Gewinner des Publikumspreises wird am Abschlussabend des Festivals verkündet. Außer Konkurrenz steht der Klassiker „Le Grand Bleu“, der am 30. August, einen Tag nach dem Festival, vorgeführt wird.