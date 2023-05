Events in Bonn und der Region Museumstag und 24-Stunde-Rennen: Tipps für das Wochenende

Bei steigenden Temperaturen laden auch wieder mehr Veranstaltungen in die Natur ein. Wer Glück hat, sichert sich einen Urlaubstag am Freitag und kann sich auf ein Vier-Tage-Wochenende freuen. Zwar nicht direkt am Wochenende, dafür in der Nacht auf Christi Himmelfahrt erfreut die Theaternacht alteingesessene Liebhaber und bietet die perfekte Möglichkeit, das Theater in seiner Vielfalt in kurzer Zeit zu entdecken. Ein Wochenende, das vor vielfältigen Veranstaltungen nur so strotzt.