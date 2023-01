Überblick über Veranstaltungen : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Das Musical „Tarzan“ bringt Fantasie, Spannung und einen Hauch Romantik nach Bonn. Foto: Theater Liberi/Nilz Boehme

Service Bonn/Region Winterliches Sportvergnügen beim Ahraton, fantasievolle Musikeinlagen beim Tarzan-Musical und Shoppingfreuden beim Mädelsflohmarkt. Diese und weitere Tipps im Überblick.

Dieses Wochenende wird humorvoll, sportlich, familienfreundlich und musikalisch. Kurzum: das erste Wochenende des Jahres prescht mit einem breiten Spektrum an vielfältigen Veranstaltungen voran.

Poesie mit Zirkel und Lineal

Luigi Veronesi war einst für seine abstrakten Kunstwerke in den Bereichen Malerei, Fotografie und Film bekannt. Nach dem gemeinsamen Betrachten seiner Werke sind Kinder ab sechs Jahren dazu eingeladen, selbst kreativ zu werden. Mit Zirkel und Lineal können sie die exakte Wissenschaft der Mathematik kreativ auf die eigene Leinwand bringen. Um Anmeldung wird gebeten unter arithmeum@or.uni-bonn.de.

Wo: Arithmeum, Lennéstraße 2, 53113 Bonn

Arithmeum, Lennéstraße 2, 53113 Bonn Wann: Samstag, 7. Januar 15 bis 16.30 Uhr

Samstag, 7. Januar 15 bis 16.30 Uhr Eintritt: 6 Euro (inklusive Material)

1. Ahrathon-Winter

Mehr Sport treiben ist jedes Jahr aufs Neue ein beliebter Vorsatz. Für alle, die nicht auf die Sommerausgabe des Ahratons warten können, wird an diesem Wochenende zum ersten mal eine Winteredition des Erlebnismarathons angeboten. Der offizielle Anmeldesschluss war bereits am 24. Dezember. Kurzentschlossene können sich am Tag vor der Veranstaltung von 14 bis 20 Uhr und am Tag der Veranstaltung 30 Minuten vor Start des Laufs vor Ort nachmelden.

Wo: Start und Ziel: Weingut Sonnenberg, Heerstraße 98, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Start und Ziel: Weingut Sonnenberg, Heerstraße 98, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Wann: Samstag, 7. Januar ab 11 Uhr

Samstag, 7. Januar ab 11 Uhr Startgeld: Halbmarathon: 50 Euro, 10 km Lauf: 20 Euro, 5 km Lauf: 15 Euro

Mädelsflohmarkt

Einmal im Monat findet im Beueler Brückenforum der Mädelsflohmarkt statt. Anders als der Name vermuten lässt, dürfen alle Geschlechter nach Belieben stöbern, shoppen und Schnäppchen jagen. Die Verkaufsstände werden ausschließlich an Frauen vergeben.

Wo: Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn Wann: Sonntag, 8. Januar von 15 bis 19 Uhr

Sonntag, 8. Januar von 15 bis 19 Uhr Eintritt: vier Euro, nach 17 Uhr zwei Euro

Winterjazz Köln

Die kleine Schwester des New York Winter Jazzfests lädt am Wochenende wieder in den Stadtgarten in Köln ein. Den Fokus haben die Kuratorinnen Angelika Niescier und Ulla Oster auf die Vitalität, Kreativität und Vielfältigkeit der Kölner Jazzszene gelegt. Alle Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern gibt es hier.

Wo: Stadtgarten Köln, Venloer Str. 40, 50672 Köln

Stadtgarten Köln, Venloer Str. 40, 50672 Köln Wann: Samstag, 7. Januar ab 18.30 Uhr

Samstag, 7. Januar ab 18.30 Uhr Eintritt: kostenfrei

Instawalk

Die Arbeit des Künstler und Bohémien Pitt Müller wurde 2010 durch Zufall wiederentdeckt. In Verbund mit der Ausstellung Spurensuche: Pitt Müller und das vergessene Bonn lädt der Instawalk in Form eines Stadtspaziergangs Teilnehmer dazu ein, sich selbst auf die Spuren des Bonner Urgesteins und das Bonn des 20. Jahrhunderts machen.

Wo: Treffpunkt ist am studio_bnx, Franziskanerstraße 3, 53111 Bonn

Treffpunkt ist am studio_bnx, Franziskanerstraße 3, 53111 Bonn Wann: Samstag, 7. Januar, 14 bis 15 Uhr

Duo à la carte - Ein karnevalistisches Sechs-Gänge-Menü

Sechs Gänge à la carte: Das sind sechs der besten Rednerduos, die am Sonntag im Haus der Springmaus Humor und gute Stimmung servieren. Durch den Abend führen die „Henkelmännchen“ Rainer Moll und Sebastian Kock. Tickets gibt es hier.

Wo: Haus der Springmaus, Frongasse 8, 53121 Bonn

Haus der Springmaus, Frongasse 8, 53121 Bonn Wann: Sonntag, 8. Januar, 19 Uhr

Sonntag, 8. Januar, 19 Uhr Tickets: ab 25.40 Euro

Tarzan - das Musical

Am Freitag wird das Brückenforum mit fantasievollen und farbenprächtigen Kulissen in Tarzans Dschungelwelt verwandelt. Imposante Arrangements begleiten die rund hundert Jahre alte Geschichte von Edgar Rice Burrough. Zwischen Spannung und einem Hauch Romantik begleitet das Publikum den jungen Tarzan dabei, seinen Platz in der Welt zu finden. Tickets gibt es hier.

Wo: Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn Wann: Freitag, 6. Januar, 16 bis 18 Uhr

Freitag, 6. Januar, 16 bis 18 Uhr Eintritt: ab 19 Euro