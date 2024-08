Zeitreise für Boomer Golf I, Camping und Abba im LVR-Museum Kommern

Deshalb sind an diesem Wochenende im LVR-Freilichtmuseum Kommern viele Gespräche garantiert, die mit Variationen von „Weißt Du noch...?“ oder „Nicht zu fassen...“ anfangen. In der Retro-Veranstaltung „ZeitBlende 1974“ erinnern die Museumsmacher an das Leben vor 50 Jahren, mit vielen Objekten aus dieser so weit zurückliegenden, aber irgendwie noch so nahen Zeit. Die Besucherinnen und Besucher können unter anderem 200 Oldtimer bestaunen, die im Straßenbild damals alltäglich waren. Über vierzig Wohnmobile, Zelte und Wohnwagen veranschaulichen auf einem „Historischen Campingplatz“, wie 1974 Urlaub gemacht wurde – strenger Platzwart inklusive. Zu sehen gibt es außerdem zeitgenössisches Mobiliar, das von einem genauso zeitgenössischen Ehepaar belebt wird. Vielleicht schauen die Avon-Beraterin oder der Dorfpolizist vorbei.