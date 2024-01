GA gelistet Diese Tierparks und Zoos gibt es in Bonn und der Region

21.000 Hektar ist der Wald- und Vogelpark in Troisdorf groß. In der Park- und Waldlandschaft sind 15 verschiedene Vogelarten zu beobachten – unter anderem Fasane, Nymphensittiche, Sperber und Zwerghühner. Ein Lehrbienenstand gibt Einblick in die besondere Arbeit der Insekten. Der Park schließt an die Sportanlagen der Carl-Diem-Straße an und grenzt an die Wahner Heide.