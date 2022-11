Weihnachtstrubel voraus : Am 1. Adventswochenende mehr Verkehr erwartet

Berlin Nach ruhigeren Wochen sagen Verkehrsclubs fürs erste Adventswochenende wieder mehr Verkehr voraus. Weihnachten naht und damit auch der typische Trubel. Aber nicht überall wird's voll.

Auch bei Autobahnsperrungen und Umleitungen auf einigen Strecken muss mehr Geduld mitgebracht werden. Der typische Pendlerverkehr bremst zudem am Freitag Autofahrer auf vielen Strecken aus - vor allem in der Zeit zwischen 13.00 und 19.00 Uhr, so der ACE.

Auf den Autobahnen in Österreich und in der Schweiz zeigt sich laut ACE ein ähnliches Muster wie in Deutschland: Am Freitag viel Pendlerverkehr und vor allem am Samstagvormittag volle Innenstädte - am Sonntag ruhig. „Staus halten sich in Grenzen“, sagt auch der ADAC voraus. Auf den Transitrouten wie etwa dem Brenner, der Tauern-Autobahn und der Schweizer Gotthard-Route kann es vor allem in Baustellenbereichen stellenweise etwas länger dauern.