Reisenews : Aus für Aida-Schiff und Gratis-WLAN bei Delta

Rostock Nach 20 Jahren ist Schluss für die „Aida Aura“. Weitere Neuigkeiten aus der Reisewelt gibt es von den Airlines Delta und Play.

Aus für „Aura“: Aida mustert Schiff aus

Aida mustert im September ihr derzeit ältestes Schiff aus. Die „Aida Aura“ war nach Angaben der Reederei dann mehr als 20 Jahre in Betrieb. In ihrer Abschlusssaison kreuzt die Aura zunächst vor Südafrika und Namibia, ehe sie über die Kanaren in europäische Gewässer zurückkehrt. Am 21. September ist nach mehr als 800 Kreuzfahrten Schluss. (www.aida.de/farewell)