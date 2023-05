Abseits von Amsterdam Vier Geheimtipps für Ausflüge in die Niederlande

Der Weg ist das Ziel Jakobsweg auf Niederländisch – so ließe sich der „Peterpfad“ beschreiben. Der längste Fernwanderweg des Landes führt in 26 Etappen von Pieterburen, nördlich von Groningen am Wattenmeer gelegen, bis nach Sint-Pietersberg in Süd-Limburg. Er bietet damit einen Querschnitt durch die verschiedenen Landschaften. Die Etappen, zwischen 15 und 22 Kilometer lang, führen abseits großer Straßen und Wege durch Teile der Niederlande, die selbst Kenner noch überraschen. Besondere Wander-Erfahrung ist nicht nötig. Der Pieterpad-Leitspruch „Jeder kann den Pfad laufen“ macht ihn zum idealen Einstieg für neue Wanderfreunde. Start- und Zielpunkte der Etappen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Wie die beiden namensgebenden Orte im Süden und Norden bieten sie oft auch eigene Sehenswürdigkeiten: Pieterburen die weithin berühmte Seehundstation und das Wattenmeer, Sint-Pietersberg die lieblichen Hügel Süd-Limburgs, die man in den Niederlanden freilich für Berge hält.