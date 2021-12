Dorn im Auge der Politik : Ballermann in der Krise: Das Partyvolk ist standhaft

Beraterin für Auswanderer im Interview : Warum in der Corona-Krise so viele Deutsche nach Mallorca auswandern Mallorca boomt - insbesondere bei deutschen Auswanderern, die auf der Insel trotz oder gerade wegen der Pandemie ihr Glück versuchen. Doris Kirch ist Auswanderer-Beraterin und weiß, warum gerade jetzt so viele den Schritt in die Auswanderung wagen.